Allen wieder stabil: Bills gewinnen wichtiges Duell gegen Patriots

Zum Auftakt von NFL-Week 13 haben die Buffalo Bills das wichtige Division-Duell gegen die New England Patriots mit 24:10 für sich entschieden. Quarterback Josh Allen zeigte sich nach wackligen Wochen wieder stabil.

Patriots-Coach Bill Belichick hatte sich mal wieder etwas besonderes überlegt, um den scheinbar überlegenen Rivalen zu fordern. So stellte er den etatmäßigen Cornerback Marcus Jones in der Offense auf - und der Rookie sorgte mit einem 48-Yard-Touchdown prompt für das erste Ausrufezeichen der Partie.

Weitere sollten allerdings nicht mehr folgen von New England, denn im zweiten Viertel drehte der zuletzt so fehleranfällige Josh Allen auf. Buffalos Quarterback fand zunächst seinen Lieblings-Receiver Stefon Diggs für einen 8-Yard-Touchdown und schüttelte dann Mitte des zweiten Quarters bei einem scheinbar schon toten Play einen weiteren spektakulären Touchdown-Wurf auf Gabriel Davis aus dem Ärmel - die Bills gingen mit einer komfortablen 17:7-Führung in die Halbzeit.

Komplett fehlerfrei blieb Allen zwar nicht: Ende des zweiten Quarters unterlief ihm mit einem Fumble bereits der 15. Turnover der laufenden Saison, auch bei zwei riskanten Würfen hatte er diesmal etwas Glück, keine weitere Interception zu sammeln. Insgesamt zeigte sich der Star-Quarterback aber wieder stabiler - und konnte sich auch auf die Unterstützung seiner Defense verlassen, die immer wieder Druck auf Patriots-Spielmacher Mac Jones ausübte und den Quarterback nie zu seinem Rhythmus kommen ließ.

Als Running Back Devin Singletary Anfang des vierten Quarters einen 94-Yard-Drive mit einem Ein-Yard-Touchdown abschloss, war die Messe gelesen. New England kam nur noch zu einem Field Goal, die Bills triumphierten letztlich souverän mit 24:10 und könnten die Spitze der AFC East wieder übernehmen, falls die Miami Dolphins am Sonntag bei den San Francisco 49ers verlieren sollten. Auf Buffalo warten nun zwei weitere Division-Duelle gegen die New York Jets und eben die Miami Dolphins. New England muss hingegen bei einer Bilanz von nun 6-6 um die Play-off-Teilnahme fürchten.

mib

