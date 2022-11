Neves sorgt sich um Flitzer: "Ich hoffe, dem Jungen passiert nichts"

Portugal hat sich vorzeitig für das Achtelfinale der WM qualifiziert. In die Freude darüber mischte sich bei Ruben Neves aber auch die Sorge über einen Mann, den er gar nicht kennt.

Ein Zeichen setzen, das schaffte am Montagabend vor 88.668 Zuschauern ein "Flitzer" während des Spiels Portugal gegen Uruguay, dass die Iberer am Ende 2:0 gewannen. Auch wenn die weltweiten TV-Bilder es nicht zeigten, so gibt es Fotos, die einen Mann zeigen, der über das Feld rennt - und dabei klare Botschaften sendet.

In der 51. Minute hatte es ein Mann auf das Spielfeld geschafft und befand sich dort etwa 30 Sekunden. Er trug dabei eine Regenbogenfahne, um für die Rechte von queeren Menschen zu protestieren, sowie ein T-Shirt mit dem Schriftzug "Save Ukraine" ("Rettet die Ukraine") auf der Vorderseite und "Respect for Iranian Woman" ("Respekt für iranische Frauen") auf dem Rücken. Nachdem er von Sicherheitskräften gestoppt und abgeführt worden war, brachte der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani die Regenbogenfahne vom Spielfeld.

Übereinstimmenden Medienberichten aus Italien und England zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen Italiener, der selbst bei diversen Vereinen in Italien, Indien und Jordanien höherklassig Fußball gespielt haben soll, auch war es nicht das erste Mal, dass er als Flitzer in Erscheinung trat - so soll er das bereits bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014, in der Champions League und der italienischen Serie A getan haben.

Wir alle haben seine Botschaft verstanden, die ganze Welt hat sie verstanden. Ruben Neves

Das Turnier in Katar steht nicht zuletzt wegen der schwierigen Menschenrechtslage im Land in der Kritik - unter anderem steht Homosexualität unter Strafe. Auch hatte es zu Turnierbeginn Beschwerden von diversen Fans gegeben, wonach Utensilien in Regenbogenfarben nicht erlaubt wurden. Mittlerweile sind aber Regenbogen-Symbole auf den Rängen erlaubt.

Dennoch hat all das für viel Aufmerksamkeit gesorgt, die sich Katar so ziemlich sicher nicht gewünscht hat. Wenig überraschend sorgte sich Portugals Mittelfeldmann Ruben Neves nach dem Spiel dann auch ganz offen um den Flitzer. "Ich hoffe, dem Jungen passiert nichts", sagte der 25-Jährige in der Mixed Zone im Lusail-Stadion und ergänzte: "Wir alle haben seine Botschaft verstanden, die ganze Welt hat sie verstanden."