Neuzugang von Champions-League-Klub? Werder arbeitet an Fassnacht-Transfer

Der SV Werder Bremen arbeitet nach kicker-Informationen an der Verpflichtung von Christian Fassnacht. Der 27-jährige steht aktuell noch bei Champions-League-Teilnehmer BSC Young Boys in der Schweiz unter Vertrag.

Nach den Verpflichtungen von Angreifer Marvin Ducksch und Außenspieler Roger Assalé in den vergangenen Tagen hatten die Verantwortlichen noch am Freitag den Eindruck vermittelt, damit die Personalplanungen größtenteils abgeschlossen zu haben.

Nun könnte der Zweitligist aber doch noch mal hochkarätig auf dem Transfermarkt tätig werden. Mit Christian Fassnacht steht ein weiterer Außenspieler vor in Bremen auf der Liste. "Sky" berichtete zuerst davon.

Der zehnmalige Nationalspieler der Schweiz, der zu zwei Einsätzen im EM-Achtelfinale und -Viertelfinale gegen Frankreich und Spanien gekommen war, würde die Optionen für das flügellastige Spiel von Werder-Trainer Markus Anfang signifikant erweitern.

Ablöse soll fünf Millionen Euro betragen

Bei Young Boys, für die er in der vergangenen Saison zehn Treffer in 36 Ligaspielen erzielt hat, steht Fassnacht noch bis 2023 unter Vertrag. Der SV Werder würde demnach eine entsprechende Ablöse an die Schweizer entrichten. Laut "Sky" ruft Bern fünf Millionen Euro auf.