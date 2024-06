Neuzugang vom HSV: Krahn kommt ins Saarland

Der 1. FC Saarbrücken hat den nächsten Neuen für die kommende Saison unter Vertrag genommen: Elijah Krahn kommt vom Hamburger SV in den Ludwigspark.

Will in Saarbrücken in der neuen Saison häufiger auf dem Platz stehen: Elijah Krahn. IMAGO/Justus Stegemann

In Hamburg geboren und aufgewachsen, verlässt Elijah Krahn nun erstmals seine Heimatstadt. Zur kommenden Saison hat der 20-Jährige, der ab 2015 im Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV ausgebildet wurde, einen Vertrag beim 1. FC Saarbrücken unterschrieben. Krahn, der bereits achtmal für die erste Mannschaft der Rothosen in der 2. Bundesliga auflief, davon in drei Spielen der abgelaufenen Saison, spielt damit nun erstmals in Liga 3. Beim HSV verbuchte er auch insgesamt 23 Einsätze für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord. Und auch im vermeintlichen Lieblingswettbewerb seines neuen Arbeitgebers, dem DFB-Pokal, absolvierte er bereits vier Partien.

Auf genau diese Erlebnisse blickt der junge Neuzugang nun gespannt: "Der FCS hat sich durch die Pokalerfolge einen Namen gemacht. Ich weiß, was hier bei Heimspielen los sein wird und freue mich auf die neue Saison, in der ich den Konkurrenzkampf annehmen werde", erklärt Krahn in einem Statement auf der Saarbrücker Vereinshomepage. "Ich habe nach vielen schönen Jahren beim HSV eine neue Herausforderung gesucht, wo ich mich im Aktiven-Fußball weiterentwickeln kann."

Krahn ist nicht der erste junge Neuzugang

Das Profil des Neuzugangs beschreibt Saarbrückens Coach Rüdiger Ziehl wie folgt: "Er ist ein körperlich robuster und dennoch spielstarker Akteur, der beim HSV dicht vor dem Durchbruch stand und nun bei uns den nächsten Schritt gehen will." Neben einigen Vertragsverlängerungen und Abgängen im Kader der Saarländer ist Krahn auch nicht der einzige junge Spieler, den die Verantwortlichen zur kommenden Saison in den Ludwigspark lotsten: So gab der FCS bisher unter anderem die Wechsel der jungen Verteidiger Philip Fahrner (SC Freiburg II) und Lasse Wilhelm (1. FSV Mainz 05 II) bekannt.