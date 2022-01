Neuzugang-Trio in der Startelf? So will Rehm "Vorbild Heidenheim" ärgern

Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm lobt Gegner Heidenheim in den höchsten Tönen, mit einem neuen Trio in der Startelf will er die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben halten.

Gegen Dresden klappte der Plan vorzüglich: Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm und Filip Bilbija. imago images/Stefan Bösl