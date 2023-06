Neuzugang Nummer zwei: Oppie wechselt nach Bielefeld

Arminia Bielefeld hat mit Louis Oppie den zweiten Neuzugang für die anstehende Saison in der 3. Liga präsentiert. Die Arminen hatten den 21-jährigen Defensivspieler schon länger im Blick.

Kurz nach der Vorstellung von Sam Schreck, dem ersten Arminia-Neuzugang in diesem Sommer, haben die Bielefelder nachgelegt. Aus der zweiten Mannschaft von Hannover 96 schließt sich Louis Oppie den Ostwestfalen an.

Der 21-Jährige ist in der Innenverteidigung zuhause, kann aber auch hinten links oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Der gebürtige Berliner durchlief die Hertha-Jugend, wechselte aber 2017 zunächst in die U-17 von Hertha Zehlendorf und ein Jahr später zu den 96ern.

In den zurückliegenden zwei Saisons sammelte Oppie seine ersten Erfahrungen im Senioren-Bereich und zählte auf Anhieb zu den Stammspielern bei Hannover 96 II in der Regionalliga Nord. In den beiden Spielzeiten lief der der 1,84-Meter-Mann 61-mal auf, erzielte zwei Tore und bereitete sechs Treffer vor.

Nun folgt der Schritt in die 3. Liga. "Nach der Kontaktaufnahme von Michael war mir klar, dass ich dabei sein und nächste Saison vor diesen unglaublichen Fans in der SchücoArena spielen möchte. Ich habe Bock auf die spannende Aufgabe und bin unglaublich motiviert, als Teil der Mannschaft etwas aufzubauen", erklärte Oppie in einer Pressemitteilung.

Oppie soll in Bielefeld "nächsten Karriereschritt gehen"

Michael Mutzel schilderte: "Seinen Werdegang sowie seine Leistungsdaten haben wir schon länger im Blick. Durch seine Flexibilität kann er im Defensivbereich auf mehreren Positionen eingesetzt werden." Der Sport-Geschäftsführer zeigte sich überzeugt: "Louis bringt die Fähigkeiten und auch den Willen mit, um bei uns den nächsten Karriereschritt zu gehen."

Bei Absteiger Arminia Bielefeld gerät der Neuzugang mitten in einen enormen Umbruch. Lediglich die Angreifer Fabian Klos, Christopher Schepp, Sebastian Müller (zuletzt an den Halleschen FC verliehen) und Vladislav Cherny (noch bis 2024 an den SC Wiedenbrück verliehen) haben dem Vernehmen nach einen Vertrag für die 3. Liga. Mit Schreck und Oppie präesntierte der Verein nun die ersten beiden Neuzugänge - einige weitere dürften folgen.

Immerhin die Trainerfrage ist bei den Arminen schon geklärt. Nach der Entscheidung gegen Uwe Koschinat präsentierten die Bielefelder Michel Kniat als Nachfolger. Der Coach war zuletzt für den SC Verl tätig.