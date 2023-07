Neuzugang Nummer zehn: 1860 München holt ablösefreien Stürmer Sulejmani

Drittligist TSV 1860 München hat am Montagnachmittag mal wieder eine Änderung am Kader mitgeteilt: Valmir Sulejmani (27) verstärkt die Offensive der Giesinger.

Neu in München: Valmir Sulejmani (li.) präsentiert gemeinsam mit 1860-Coach Maurizio Jacobacci sein neues Trikot. TSV 1860

Der TSV 1860 München bastelt weiter am Kader für die kommende Drittliga-Saison. In Valmir Sulejmani haben die Löwen bereits ihren zehnten Neuzugang verpflichtet. In den vergangenen Tagen hatten die Giesinger zudem die Verträge mit den Eigengewächsen Tim Kloss (19), Niklas Lang (21) und Daniel Winkler (20) verlängert.

Sulejmani stand zuletzt beim FC Ingolstadt unter Vertrag

Nun also stößt ein erfahrener Angreifer zum Team von Coach Maurizio Jacobacci. Der gebürtige Niedersachse Sulejmani, ein dreimaliger kosovarischer Nationalspieler, wechselt ablösefrei nach München. Zuletzt hatte er zwei Saisons in Oberbayern beim FC Ingolstadt verbracht. Sogar in der Bundesliga hat der 27-Jährige bereits zehn Spiele für Jugendklub Hannover 96 absolviert (kein Tor).

Zur Vita des 1,85-Meter-Mannes kommen 52 Partien in der 2. Bundesliga für 96, Union Berlin und den FC Ingolstadt hinzu (vier Treffer). In der 3. Liga kam er 31-mal zum Einsatz, für Ingolstadt und Waldhof Mannheim erzielte er sieben Tore).

Neue Nummer 22 freut sich auf die Stimmung der Fans

Die neue Nummer 22 der Münchner Löwen ist laut Vereinsangaben "stolz, die weiß-blauen Farben tragen zu dürfen". Er sei außerdem "gespannt auf die Fans, denn ich weiß, welche Stimmung sie erzeugen können, besonders in der 60. Minute".