Neuzugang Nummer sechs: Wolfsburg sichert sich Stürmerin Arias

Der VfL Wolfsburg hat Ariana Arias vom FC Barcelona B verpflichtet. Die 21-jährige Stürmerin unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Der VfL Wolfsburg bastelt weiterhin an seinem Kader für die kommende Saison. Wie der Vizemeister der Frauen-Bundesliga am Sonntag mitteilte, wechselt Ariana Arias zu den Wölfinnen. Die 21-Jährige kommt ablösefrei vom FC Barcelona B und erhält beim VfL einen Vertrag bis 2027.

Arias absolvierte bereits Spiele in Spaniens erster Liga, unter anderem für Real Madrid und den amtierenden Champions-League-Sieger FC Barcelona. Für Aufmerksamkeit sorgte die Stürmerin aber vor allem in der B-Mannschaft der Blaugrana und im Unterhaus des spanischen Frauenfußballs, der Primera Federacion. Dort wurde sie in den vergangenen beiden Spielzeiten die Torschützenkönigin.

Kellermann: "Kann auf lange Sicht eine entscheidende Rolle einnehmen"

"Ariana ist eine äußerst torgefährliche Spielerin, die in der Offensive flexibel einsetzbar ist", wird Ralf Kellermann, der Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Gleichzeitig besitzt sie als junge Spielerin noch großes Entwicklungspotenzial. Wir gehen deshalb fest davon aus, dass sie in unserem Kader auf lange Sicht eine entscheidende Rolle einnehmen kann."

Nach Lineth Beerensteyn ist Arias die zweite neue Stürmerin beim VfL. Der Klub muss auf dieser Position den Weggang der langjährigen Torjägerin Ewa Pajor zum FC Barcelona auffangen. Arias, die in Wolfsburg das Trikot mit der Nummer 20 tragen wird, sagte zu ihrem Wechsel: "Die Möglichkeit, zum VfL zu wechseln, hat mich sofort begeistert. Ich habe hier die Chance, mit einem sehr erfolgreichen Verein in der Champions League anzutreten und hoffentlich viele Siege zu feiern."