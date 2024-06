Neuzugang Nummer drei: Rorig kommt von Osnabrück nach Cottbus

Energie Cottbus hat Henry Rorig verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom Zweitligaabsteiger Osnabrück zum Drittligaaufsteiger.

Henry Rorig steht künftig für Energie Cottbus auf dem Platz. Der 24-Jährige, der vorwiegend auf der rechten Außenbahn eingesetzt wird, wechselt vom VfL Osnabrück zum Drittligaaufsteiger.

"Henry bringt enormes Tempo mit, kann auf der rechten Seite defensiv und offensiv spielen, was genau in unser Anforderungsprofil passt. Wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft verstärken wird", wird Claus-Dieter Wollitz in der Mitteilung des Vereins zitiert. Wie der Trainer verriet, habe man Rorig bereits vor zwei Jahren nach Cottbus lotsen wollen, damals noch ohne Erfolg. "Mit dem Aufstieg in die 3. Liga haben wir nun erneut Kontakt aufgenommen und sind uns schnell einig geworden, den Schritt jetzt gemeinsam gehen zu wollen."

Zweimal stieg Rorig bereits in die 2. Bundesliga auf

Rorig wurde fußballerisch bei Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg ausgebildet. Nach einer Station bei Werder Bremen II wechselte der Außenbahnspieler zum 1. FC Magdeburg und 2022 schließlich zum VfL Osnabrück. Sowohl mit dem VfL (2023) als auch mit den Magdeburgern (2022) ist Rorig in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Zehn Zweitliga- und 49 Drittligaspiele (drei Tore) stehen in seinem Portfolio.