Neuzugang Nummer acht: Hansa holt "Mentalitätsspieler" Schuster

Der FC Hansa Rostock hat Marco Schuster unter Vertrag genommen und sich damit weiter für die Mission Wiederaufstieg gerüstet. Der Klub hat klare Vorstellungen, was der 28-Jährige liefern soll.

Der Abschied aus Paderborn ist keine Überraschung. In den vergangenen Tagen hatte sich Marco Schuster bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet, SCP-Coach Lukas Kwasniok derweil angekündigt, dem Wechselwunsch des 28-Jährigen, der "sich immer vorbildlich verhalten" habe, nachzukommen. Nun steht auch Schusters neuer Arbeitgeber fest: Hansa Rostock.

Der Zweitliga-Absteiger hat den Transfer am Montag offiziell gemacht, Details zu den Ablösemodalitäten oder der Vertragslaufzeit des Neuzugangs nennt der Verein jedoch nicht. Klar ist stattdessen, was der defensive Mittelfeldspieler der Kogge bringen soll.

Man habe einen "erfahrenen Mentalitätsspieler" gewinnen können, freut sich Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball bei Hansa, über den Neuzugang. "Mit seinen fußballerischen Qualitäten, unter anderem seinem Zweikampfverhalten, seiner Spielintelligenz und seiner professionellen Arbeitsweise, passt er hervorragend in unser Anforderungsprofil."

Erfahrung in der 2. und der 3. Liga

Der in Augsburg ausgebildete Schuster bringt die Erfahrung aus 64 Zweitliga-Spielen für Paderborn sowie 54 Drittliga-Einsätzen für Waldhof Mannheim mit an die Ostsee. Vergangene Saison kam er allerdings nur noch zwölf Mal für den SCP zum Einsatz (kicker-Notenschnitt 3,83) und verlor seinen Stammplatz. In der Rückrunde wurde er nur noch zwei Mal eingewechselt, fehlte dann lange aufgrund einer Knieverletzung.

Nun will er in Rostock - und in einem "total hansa-verrückten" Umfeld - neu angreifen. Er sei zuversichtlich, "dass ich mich schnell einleben und wohlfühlen werde", meinte der Neuzugang, der sein Können am kommenden Wochenende im Testspiel gegen Randers FC (Samstag, 14.30 Uhr) erstmals unter Beweis stellen kann, bevor es Anfang August in der 3. Liga ernst wird.