Neuzugang Nummer 15: Diawusie kehrt zum Jahn zurück

Mit Agyemang Diawusie verpflichtet der SSV Jahn Regensburg einen Spieler mit Stallgeruch. Der 25-Jährige, der zuletzt in Bayreuth spielte, entstammt der Jugend der Oberpfälzer.

Neuneinhalb Jahre ist es her, dass der damals 15-jährige Agyemang Diawusie den SSV Jahn Regensburg verließ und sich dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg anschloss. Es folgten Stationen in Leipzig, Wiesbaden, Ingolstadt, Dresden und zuletzt der SpVgg Bayreuth sowie zuvor ein halbes Jahr in Österreich bei der SV Ried, nun kehrt der gebürtige Berliner mit der Erfahrung aus exakt 100 Drittliga-Spielen (sieben Tore) nach Regensburg zurück.

Bereits in den vergangenen Tagen durfte sich der mittlerweile 25-jährige Flügelspieler im Training der Oberpfälzer beweisen und überzeugte dabei. Die Folge: Diawusie unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2025. "Ich bin sehr froh, zurückzukehren. Die Gespräche mit Achim Beierlorzer und Joe Enochs waren von Anfang an sehr positiv", erklärt Diawusie in einer Vereinsmitteilung. "Die Jungs aus dem Team haben mich direkt gut aufgenommen und ich bin motiviert, der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterzuhelfen."

Mit seiner Dynamik und Technik ist er in der Lage, unserem Spiel positive Impulse zu geben Achim Beierlorzer

"Durch die Verpflichtung von Agyemang gewinnen wir weitere Variationsmöglichkeiten für unsere Offensive hinzu. Mit seiner Dynamik und Technik ist er in der Lage, unserem Spiel positive Impulse zu geben. Wir wollen mit ihm gemeinsam an seinen Verbesserungspotenzialen arbeiten und ihn auf das Niveau bringen, das er in sich hat", erklärt Achim Beierlorzer, der als Geschäftsführer Sport des SSV Jahn am Montag vorgestellt wurde, die Verpflichtung des Offensivspielers.

Nach Robin Ziegele (Abwehr, FSV Zwickau), Andreas Geipl (Mittelfeld, 1. FC Heidenheim), Noah Ganaus (Angriff, VfB Stuttgart II), Rasim Bulic (Abwehr, FSV Mainz 05 II), Noel Eichinger (Angriff, FSV Zwickau), Alexander Bittroff (Abwehr, 1. FC Magdeburg), Bryan Hein (Abwehr, Hamburger SV II), Felix Gebhardt (Tor, FC Basel), Niclas Anspach (Mittelfeld, SpVgg Unterhaching), Dominik Kother (Mittelfeld, Waldhof Mannheim), Tobias Eisenhuth (Mittelfeld, Energie Cottbus), Elias Huth (Sturm, Erzgebirge Aue), Florian Ballas (Abwehr, Karlsruher SC) und Louis Breunig (Abwehr, 1. FC Nürnberg, Leihe) ist Diawusie bereits der 15. Neuzugang im Kader des Jahn, der nun 23 Spieler aufweist.