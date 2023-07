Neuzugang Kanuric verletzt sich im Trainingslager

Ende Juni präsentierte der FC Ingolstadt Benjamin Kanuric als bis dato zehnten Neuzugang, nun müssen die Schanzer vorerst ohne ihn planen. Der 20-Jährige verletzte sich am Mittwoch im Trainingslager.

Der FC Ingolstadt muss in den kommenden Wochen auf Neuzugang Benjamin Kanuric verzichten. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, dessen Wechsel von Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld zu den Schanzern Ende Juni bekannt wurde, zog sich am Mittwoch im Trainingslager in Weiler im Allgäu eine Oberschenkelverletzung zu. Dies gab der Verein am Freitag bekannt, machte aber zu Diagnose und Ausfallzeit keine genaueren Angaben.

Ausgebildet bei Rapid Wien

Kanuric war in den Jugendabteilungen des Linzer ASK, von RB Salzburg und des SV Deutz 05 aktiv, bevor er sich im Winter 2019 als 15-Jähriger dem Nachwuchs von Rapid Wien anschloss. Dort machte der Österreicher auch seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball und absolvierte bis 2021 51 Spiele (sechs Tore, neun Vorlagen) für die zweite Mannschaft der Grün-Weißen, mit der er in die 2. Liga aufstieg, sowie zwei Kurzeinsätze für die Profis in der österreichischen Bundesliga.

2022 schloss sich der aktuelle U-21-Nationalspieler Österreichs schließlich Arminia Bielefeld an und kam in der vergangen Spielzeit auf zehn Partien in der 2. Bundesliga (ein Tor) sowie einen Einsatz im DFB-Pokal. Nach dem Abstieg mit dem DSC folgte der Schritt nach Ingolstadt, den Kanuric als "große Chance" sieht, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.

"Zweifellos belebendes Element"

Der FCI um Sportdirektor Ivo Grlic, der bei der Verpflichtung Kanurics noch dessen "bemerkenswerte Intelligenz auf dem Platz" sowie seine "Fähigkeiten, das Spiel zu lesen", gelobt hatte und den 20-Jährigen als "zweifellos belebendes Element" für die Mannschaft bezeichnet hatte, wünschte seinem Neuzugang in der Pressemitteilung nun eine schnelle Genesung.