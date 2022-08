Neuzugang für die Offensive: Zwickau holt Assibey-Mensah

Kurz vor dem Ende des Transferfensters legt der FSV Zwickau noch einmal in der Offensive nach. Raphael Assibey-Mensah wechselt aus der U 23 des SC Freiburg nach Sachsen.

Transfervollzug und Geburtstagsfreude an einem Tag: Raphael Assibey-Mensah, seit dem heutigen Donnerstag 23 Jahre alt, hat in Zwickau einen Einjahresvertrag mit Option für ein weiteres Jahr unterschrieben.

"Es ist gut, dass wir Raphael kurz vor Transferschluss noch verpflichten konnten. Er wird uns mit seiner Dynamik im Offensivspiel weiterhelfen", kommentierte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth die Verpflichtung. "Wir sehen ihn als Stürmer oder auf beiden offensiven Außenbahnen", wird der frühere Abwehrspieler auf der Vereinswebseite zitiert.

Flügelflitzer spielte in der Jugend für Mainz 05

Tatsächlich ist Assibey-Mensah auf beiden Seiten variabel einsetzbar. In Freiburg war der gebürtige Leipziger vor allem auf der linken Angriffsseite zum Einsatz gekommen. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß bei Mainz 05. Nach einem Engagement auf der Insel bei der Zweitauswahl des FC Brentford wechselte Assibey-Mensah in die Oberliga zum TSV Schott Mainz, ehe er sich den Breisgauern anschloss.

Dass Zwickau den Kader gerade in der Offensive verstärken will, ist kein Wunder. Der Drittligist hat dort aktuell noch viel Luft nach oben. An vier der bis dato sechs Spieltage blieben die Schwäne torlos. Zuletzt verlor das Team von Joe Enochs mit 0:3 beim SC Verl. Assibey-Mensah soll daher den Konkurrenzkampf im Sturm anheizen.