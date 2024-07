Neuzugang für Adler Mannheim: Soramies kommt - dürfte aber bald wieder gehen

In der Mannheimer Nachwuchsabteilung ausgebildet, gelang Samuel Soramies 2018 dort der Durchbruch in der DEL bei den Profis, ehe der 26-Jährige seinen Ausbildungsverein zwei Jahre später gen ERC Ingolstadt verließ. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück, doch könnte diese zeitnah wieder verlassen.

Nach Neuverpflichtung möglicherweise wieder auf dem Absprung: Samuel Soramies. IMAGO/Nordphoto