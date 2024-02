Neuzugang bei den Seawolves: Medford kommt bis Saisonende

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat Lester Medford verpflichtet. Der US-Amerikaner kommt aus der litauischen Liga und soll dem Kader mehr Tiefe verleihen.

Nach zuletzt sieben Ligapleiten in Serie haben die Rostock Seawolves noch einmal nachgelegt und den US-Amerikaner Lester Medford unter Vertrag genommen. Der 1,78 Meter große Point Guard spielte zuletzt für kurze Zeit beim litauischen Team Jonava CBet. In Rostock wird er bis zum Saisonende die Rotation auf den kleinen Positionen erweitern.

Cheftrainer Christian Held erklärt die Verpflichtung in einer Vereinsmitteilung wie folgt: "Wir haben in den letzten Wochen gemerkt, dass wir zu dünn besetzt sind. Aufgrund der Verletztensituation und der Situation, dass wir ja immer wieder Ausfälle hatten und auch immer noch haben, mussten wir reagieren und haben uns für Lester entschieden."

Wandervogel könnte bereits heute debütieren

Der 30-Jährige war nach seiner College-Zeit schon in sieben europäischen Ländern aktiv: Unter anderem spielte Medford vor seinem Kurzzeit-Engagement in Litauen zuletzt drei Jahre in der zweiten italienischen Liga, wo er in der Hinrunde für Cremona durchschnittlich 14,9 Punkte und 5,8 Assists auflegte.

Sein Debüt für die Seawolves könnte er bereits am heutigen Mittwochabend im Heimspiel gegen Aufsteiger Vechta geben (18.30 Uhr). Dann wollen die Rostocker, die zuletzt bis auf BBL-Rang 14 abgerutscht waren, den Weg zurück in die Erfolgsspur finden.