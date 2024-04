Neuzugang aus Gummersbach: GWD Minden schafft Klarheit auf der Torwart-Position

Handball-Zweitligist GWD Minden hat die Personalplanungen im Tor abgeschlossen. Ein Eigengewächs hat verlängert und wird zum festen Gespannspartner. Der Ersatz kommt aus Gummersbach.

Lucas Grabitz wird mit Malte Semisch das GWD-Torhütergespann in der Saison 2024/25 bilden. Das Eigengewächs hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. Keno Danzenbächer kommt als dritter Torhüter vom VfL Gummersbach an die Weser.

Von der Ahlener SG kam Grabitz 2017 zu GWD Minden und erreichte mit der B-Jugend der Ostwestfalen das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. Seinen ersten Profivertrag unterzeichnete der 22-Jährige im Sommer 2021. Nach überstandener Schulterverletzung steht Grabitz aktuell wieder im Bundesligakader.

"Ich bin seit sieben Jahren Teil dieses Vereins und seit der B-Jugend bei GWD. GWD steht für Werte, mit denen ich mich identifiziere. Daher war es eine einfache Entscheidung, meinen Vertrag zu verlängern. Ich werde alles dafür geben, dass wir mit der Mannschaft wieder angreifen können", sagt Grabitz, der an der Medizinischen Hochschule Hannover ein Studium der Medizin absolviert.

Ergänzung aus Gummersbach

Komplettiert wird das Torhütergespann von Keno Danzenbächer. Der 20-Jährige hat das Handballspielen im Saarland beim SV Zweibrücken erlernt. Aktuell steht der 2,05-Meter- Hüne beim VfL Gummersbach unter Vertrag. An der Weser soll er vornehmlich Spielpraxis in der 2. Mannschaft sammeln, wird aber dem Bundesligakader der Grün-Weißen angehören.

"Ich freue mich sehr auf die nächsten beiden Jahre in Minden und auf die Zusammenarbeit mit der neuen Mannschaft. Ich bin der neuen Herausforderung gegenüber sehr positiv gestimmt. Ich hoffe den Verein mit all meinen Möglichkeiten unterstützen zu können und den nächsten Entwicklungsschritt in Minden zu machen" , äußerte sich Danzenbächer zu seinem Wechsel.