Neuzugang aus Duisburg: Paderborn holt Castaneda

Mit Santiago Castaneda hat der SC Paderborn den nächsten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der US-Amerikaner spielte in der vergangenen Saison 31-mal für Drittliga-Absteiger Duisburg.

Für die abgelaufene Saison hatte der MSV Duisburg in Santiago Castaneda einen damals 18-Jährigen frühzeitig von den Tampa Bay Rowdies aus der zweitklassigen USL Championship geholt. In der Folge konnte sich der defensive Mittelfeldspieler an der Wedau durchsetzen und lief in 31 Saisonspielen (zwei Tore, kicker-Note 3,78) in Liga 3 für die Zebras auf. Nach dem Abstieg des MSV geht Castaneda den Weg in die Regionalliga allerdings wenig überraschend nicht mit - stattdessen wechselt er eine Spielklasse höher zu Zweitligist Paderborn.

Dort ist man voll des Lobes für den jungen Neuzugang: "Santiago ist ein großes Talent, das zahlreiche Vorzüge mit nach Paderborn bringt. Neben seiner Körpergröße überzeugt er vor allem mit Laufstärke und der Bereitschaft, jeden Zweikampf mit vollem Engagement zu führen", so der Geschäftsführer Sport des SCP, Benjamin Weber: "Wir freuen uns, dass er sich für Paderborn entschieden hat."

Paderborn hat bereits sechs Neuzugänge für die kommende Saison fix

Neben dem defensiven Mittelfeldspieler hatten die Ostwestfalen mit dem Essener Felix Götze und Luca Herrmann von Dynamo Dresden bereits weitere Leistungsträger von Drittligisten für die kommende Saison verpflichtet. Mit Markus Schubert steht zudem ein Keeper von Vitesse Arnheim frühzeitig als Neuzugang fest. Der 25-Jährige Ex-Dresdner konnte bei Schalke 04 sogar bereits Bundesligaerfahrung sammeln.

Neben Castaneda sind in Anton Bäuerle (Leverkusen) und Tjark Scheller, der vom FC St. Pauli an die Pader wechselt, auch zwei weitere junge Talente schon als Sommerneuzugänge beim Tabellensiebten der vergangenen Spielzeit im Bundesliga-Unterhaus fix.