Neuzugang aus der Region: SV Todesfelde holt Arne Böttcher

Der SV Todesfelde hat sich für zwei Jahre die Dienste von Arne Böttcher gesichert. Das 18-jährige Talent kommt aus der Jugend des VfB Lübeck.

Mit dem erst 18-jährigen Arne Böttcher zieht es einen weiteren Spieler der Region zum SV Todesfelde. Der gebürtige Lentföhrdener unterschreibt beim Oberligisten einen Vertrag über zwei Jahre. "Ich bin vom SV Todesfelde aus vollem Herzen überzeugt", sagt der Neuzugang, der schnell die familiäre Atmosphäre bei seinem neuen Verein zu schätzen gelernt hat. "Ich habe gemerkt, dass die Trainer vor allem ehrlich zu einem sind. Auch das Herzblut, das die Spieler und die Ehrenamtler in den Verein stecken, ist sagenhaft", so Böttcher über die Beweggründe seines Wechsels. Der Defensivspieler stand zuletzt für die U 19 des VfB Lübeck in der Regionalliga auf dem Feld. Der 18-Jährige unterschreibt zunächst für zwei Jahre beim SVT.

Gemeinsam wachsen

"Arne ist ein talentierter junger Spieler, der sich jetzt im Herrenbereich finden muss. Um sich durchzusetzen, bringt er neben den fußballerischen Fähigkeiten auch großen Einsatz und den Willen zum Lernen mit", beschreibt Serkan Rinal, sportlicher Leiter, den Neuzugang. Und weiter: "Wir haben mit Arne einen weiteren Spieler, mit dem wir gemeinsam wachsen können. Er bringt alles mit, damit er bei uns und mit uns erfolgreich sein wird."

Trainer Sven Tramm sieht seinen neuen Schützling "sowohl defensiv als auch im Mittelfeld über die rechte Seite kommen". Seine Bereitschaft, diese Aufgaben auch zu übernehmen, sei ein großes Plus in seinem Spielerprofil, so der Coach.