Neuzugang aus Belgien: Wiesbaden verpflichtet Bätzner

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich die Dienste von Nick Bätzner (23) gesichert. Der Mittelfeldspieler kehrt damit nach drei Jahren zurück nach Deutschland.

Die Hessen machten die Verpflichtung am Freitagnachmittag offiziell, ohne dabei eine Vertragslaufzeit zu kommunizieren. Bätzner wird beim Zweitliga-Aufsteiger die Rückennummer 8 erhalten. Zuletzt spielte Bätzner bei KV Oostende in der ersten belgischen Liga, dort wäre sein Vertrag noch bis 2024 gelaufen. Nach Antonio Jonjic (Erzgebirge Aue), Amar Catic (ADO Den Haag), Martin Angha (vereinslos) und Aleksandar Vukotic (SK Beveren) ist Bätzner der fünfte Neuzugang des SVWW für die neue Saison.

"Nick ist ein technisch starker Spieler, der den Ball immer fordert und viele Chancen kreiert", charakterisiert Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie den Neuzugang. "Er ist zudem ein äußerst intelligenter Fußballer, der sich sehr gut in den Zwischenräumen bewegt. Er hat eine hervorragende Ausbildung genossen und ist in den letzten Jahren sehr gereift. Wir freuen uns sehr, dass Nick ab sofort für uns am Ball ist."

Zwei Spiele für die deutsche U 21

Die laut dem Verantwortlichen "hervorragende Ausbildung" hat Bätzner beim VfB Stuttgart bekommen. In die Jugendakademie der Schwaben trat der Mittelfeldspieler bereits mit zwölf Jahren ein und durchlief ab da alle Jugendmannschaften. Über die zweite Mannschaft schaffte er schließlich den Sprung in den Profi-Bereich, wechselte aber nach nur einem Jahr in der Oberliga Baden-Württemberg nach Belgien. Bei Oostende war Bätzner zuletzt uneingeschränkter Stammspieler, erzielte in der vergangenen Saison sechs Tore in 30 Liga-Spielen, stieg am Saisonende mit dem Verein aber ab. Für die deutsche U-21-Nationalmannschaft absolvierte der gebürtige Ludwigsburger 2021 zwei Spiele.

"Der SVWW hat sich sehr um mich bemüht und die Verantwortlichen haben mich in den Gesprächen mit dem aufgezeigten Weg schnell überzeugt", wird Bätzner in der Mitteilung des Zweitligisten zitiert. "Es ist schön, wieder in Deutschland zu sein und ich freue mich auf die 2. Bundesliga. Ich möchte so gut wie möglich performen und dem Team mit meinen Qualitäten helfen."