Neuzugang aus Barcelona: ASV Hamm-Westfalen schließt Personalplanung ab

Der ASV Hamm-Westfalen hat auch die letzte freie Personalstelle zur Saison 2024/25 besetzt. Zu Wochenmitte gab der Handball-Zweitligist die Verpflichtung eines Kreisläufers, der zuletzt beim FC Barcelona zum Einsatz kam, bekannt.

Alexander Coßmann, der zuletzt das Internat in Barcelona besuchte und dort für die zweite Männermannschaft zum Einsatz kam und mit dem Meister der letzten 14 Jahre trainierte, wechselt in diesem Sommer zum ASV Hamm-Westfalen.

Der gebürtige Münchner erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. Das bestätigte der Zweitligist am heutigen Dienstag (19. Juni) in einer offiziellen Meldung.

Der 23-jährige Alexander Coßmann hat schon einiges in der Handballwelt gesehen. Nachdem er seine Jugendjahre beim SC Unterpfaffenhofen-Germering und dem TuS Fürstenfeldbruck verbrachte, wechselte er mit 16 Jahren in das Handballinternat der Füchse Berlin. Hier spielte er zunächst U17, U19 und dann in der Saison 2020/21 in der Reserve der Füchse.

Zeit in Spanien "unglaublich wertvoll"

Es folgte der Wechsel zum Wilhemshavener HV. Im Sommer 2023 entschloss sich Coßmann dann zum einjährigen Intermezzo in Spanien. "Ich wollte mich handballerisch weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Das waren unglaublich wertvolle Erfahrungen für mich. Auch wenn es mit einem Spiel für die erste Mannschaft nicht geklappt hat, durfte ich sehr viel mit dem Team trainieren und habe etwa die Vorbereitung auf das Champions-League Finale mitgemacht", so Coßmann über seine Zeit in Spanien.

Genau diese Erfahrungen soll der 23-Jährige nun beim ASV einbringen, betont auch Michael Hegemann. "Genau das hat ihn für uns so interessant gemacht, dass er noch einmal zusätzliche Erfahrungen in unsere Deckung einbringt. Und natürlich auch in unser Offensivspiel", so der Cheftrainer des ASV.

Ziel: Weiterentwicklung

Auf den ASV freue er sich sehr, betonte Alex Coßmann: "Natürlich will ich mich auch hier weiterentwickeln und mit dem ASV erfolgreich sein. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem Trainerteam und den neuen Kollegen. Von mir aus kann es morgen losgehen", so der 23-Jährige.