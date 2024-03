Neuzugang am Kreis bei Neckarsulm

Nach Iva van der Linden ist es der Sport-Union Neckarsulm gelungen, mit Stefanie Kaiser eine weitere Spielerin für die kommende Saison zu verpflichten. Die österreichische Kreisläuferin kommt vom Ligakonkurrenten HSG Blomberg-Lippe nach Neckarsulm und hat ebenfalls einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26 unterschrieben. Für die 31-Jährige ist es nach Oldenburg und Blomberg bereits die dritte Station in der Handball Bundesliga Frauen.

Stefanie Kaiser verstärkt die Sport-Union Neckarsulm in der kommenden Saison am Kreis. Weib‘z Fotografie

"Ich freue mich einfach auf die neue Herausforderung und besonders auf die Heimspiele in einer vollen Ballei mit vielen euphorischen Fans. Lena Ivancok hat mir als Nationalmannschaftskollegin viel Positives berichtet und auch von dem guten Vereinsumfeld erzählt, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Es braucht natürlich Zeit sich auf das alles neu einzustellen. Aber ich denke, dass mir das gut gelingen wird. Letztendlich hat mich das Gesamtpaket für einen Wechsel nach Neckarsulm überzeugt.", freut sich Stefanie Kaiser über die neue Herausforderung durch den Wechsel zur Sport-Union.

"Die Saison ist noch nicht vorbei und ich hoffe natürlich, dass die Mädels in der ersten Liga bleiben. Dann wäre es super, wenn wir uns in den nächsten Jahren im Mittelfeld stabilisieren und wieder die ein oder andere Überraschung schaffen können. Mein persönliches Ziel mit dem Wechsel ist es meine Stärken einzubringen und der Mannschaft so gut ich kann zu helfen. Ich bin sehr motiviert und freue mich auf die Aufgabe in der kommenden Saison, da auch die Heim-Euro in Österreich im kommenden Jahr vor der Türe steht", so Kaiser weiter.

Spiel- und Ligaerfahrung

Mit Stefanie Kaiser bekommt die Sport-Union eine Spielerin, die am Kreis vor allem viel Präsenz und Körperlichkeit ausstrahlt. In der aktuellen Saison hat sie für Blomberg-Lippe in 12 Spielen insgesamt 19 Tore erzielen können, in der Vorsaison verbuchte die Österreicherin 38 Tore für die HSG.

Als Champions League-erfahrene Spielerin verbrachte die Kreisläuferin insgesamt mehr als zehn Jahre ihrer Karriere beim österreichischen Rekordmeister Hypo Niederösterreich und feierte mit dem Club aus der Hauptstadt Wien zahlreiche nationale Titel. Nach einer ersten Saison beim VfL Oldenburg in Deutschland ging der Weg für Stefanie Kaiser zum aktuellen Club von SUN-Neuzugang Iva van der Linden Boden Handboll IF in Schweden.

Mit zahlreichen Erfahrungen aus einer Rückkehr zu Hypo Niederösterreich und den beiden vergangenen Jahren in Blomberg geht es für die 99-fache Nationalspielerin nun im Sommer in den Süden Deutschlands. Bei den Neckarsulmerinnen soll sie die aktuelle Kapitänin Sharon Nooitmeer ersetzen und durch ihre bisherige Laufbahn auch Verantwortung im Team von Thomas Zeitz übernehmen: "Wir verlieren mit Sharon Nooitmeer eine Spielerin, die in den letzten drei Jahren eine wichtige Rolle in Neckarsulm gespielt hat. Für mich war es nach der Entscheidung von Sharon daher wichtig, dass wir jemanden finden, der das Ganze nicht nur sportlich sondern auch von der Persönlichkeit her abdecken kann. So ist dann der Kontakt zu Steffi Kaiser zustande gekommen, die nachweislich sportlich ihren Weg in den letzten Jahren sowohl hier in Deutschland als auch im Ausland gegangen ist."

"Steffi ist wie Lena Ivancok Teil der österreichischen Nationalmannschaft und das schon über Jahre hinweg. Sie ist eine gute Defensivspielerin und zeigt mit den Sperren und ihrem Abschluss auch offensiv ihre Qualität. Vor allem ist sie eine Persönlichkeit, die als klares Ziel noch die Teilnahme an der nächsten Weltmeisterschaft vor Augen hat. Sie strotzt vor Ehrgeiz und Lust, zu spielen und schon im ersten Gespräch habe ich gespürt, dass sie richtig Bock auf diese neue Aufgabe hat. Sie will noch einmal angreifen und das hat mir in einem sehr guten Gespräch vor allem imponiert. Ich bin daher sehr froh, dass der Wechsel geklappt hat und wir mit ihr eine Spielerin bekommen, die in jedem Training und in jedem Spiel 100 Prozent geben wird. Dazu ist sie durchaus auch in der Lage, eine Mannschaft mit zu führen, das ein wichtiger Faktor für uns ist", sagt Zeitz über die Österreicherin.