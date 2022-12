Neuzugänge sollen St. Pauli II neuen Schwung verleihen

Die Saison läuft bescheiden für FC St. Pauli II. Um den Abstieg aus der Regionalliga zu vermeiden, wird nun nachjustiert.

Es war eine rasante Fahrt, die der Zweitliga-Nachwuchs des FC St. Pauli unter dem neuen Trainer Elard Ostermann hinlegte. Wenigstens die letzte Ausfahrt vor dem Weg in den Abgrund erwischte das Team noch: Der 2:1-Sieg gegen Werder Bremen II Ende November lässt Hoffnung aufglimmen, auch wenn der Rückstand zum rettenden Ufer für den Tabellenvorletzten (wohl) fünf Punkte beträgt.

Ausgerechnet das als schönstes Erlebnis der Hinrunde geplante Spiel läutete die Wende zum Schlechten ein: Gegen den TSV Havelse durften die Youngster Ende September Millerntor-Atmosphäre genießen. Hatte das Team bis dahin mit Siegen gegen Drochtersen und Teutonia 05 sowie dem 1:1 beim VfB Lübeck Talent bewiesen, nahm der Negativlauf mit dem 0:2 gegen den Drittliga-Absteiger Fahrt auf. Bei den beiden 1:5-Pleiten gegen die Nachwuchs-Konkurrenz von Hannover 96 und des Hamburger SV war nicht mal Kampfgeist zu erkennen.

Von Knebel kehrt nach Hamburg zurück

Den weckt Ostermann nun für die restlichen 16 Partien: "Wir sind mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gegangen und werden nach einer guten Vorbereitung in die Restrunde starten." Dazu mithelfen sollen notwendige Neuzugänge, allen voran einer, dessen Name jeden Spielbericht sprengt: Johann Magnus Kilian Ludwig von Knebel Döberitz. Der 25-Jährige studierte zuletzt eineinhalb Jahre in den USA, spielte für die Wildcats der University of New Hampshire. Er kennt die Liga und besonders den Heimplatz an der Ochsenzoller Straße, war der offensive Mittelfeldakteur doch drei Jahre lang für Eintracht Norderstedt aktiv. "Er ist in der Lage, uns sofort weiterzuhelfen", kommentierte Sportchef Carsten Rothenbach die Verpflichtung. Nicht nur Jörg Franke, ehemaliger Regionalliga-Manager und von-Knebel-Entdecker, glaubt, dass Letzterer in Bestform sogar auch der Zweitligamannschaft im Abstiegskampf helfen könnte. Und sollte sich der ebenfalls Ex-Norderstedter Elias Saad nicht sofort bei den Profis durchsetzen können, wäre er für die Zweite eine Riesenverstärkung.

Im Gegenzug wurde der Vertrag mit Torwart Malte Schuchardt nach nur einem halben Jahr aufgelöst. Er sah als Ü-23-Spieler nach von Knebels Verpflichtung und der Rückkehr des lange verletzten Stammkeepers Jhonny Peitzmeier keine Perspektive mehr.

St. Paulis Perspektiven dürften beim Start in 2023 schnell klar sein, wenn es gegen die SV Drochtersen/Assel (gegen die es zuletzt fünf Siege in Folge gab) und die direkten Konkurrenten Lohne und Delmenhorst geht.