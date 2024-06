Neuzugänge in Bonn und Bamberg

Die Telekom Baskets Bonn und die Bamberg Baskets haben am Dienstag neue Spieler unter Vertrag genommen.

Die Telekom Baskets Bonn reagierten auf den Abgang von Brian Fobbs mit der Verpflichtung von Phlandrous Fleming Jr. Der Guard kommt vom französischen Erstligisten Le Portel in die BBL, der US-Amerikaner hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Fobbs ist nach Italien zu Dinamo Sassari gewechselt.

"Phlandrous wird bei uns sowohl auf der Aufbau- als auch Shooting-Guard-Position spielen. Er ist schnell, athletisch, vor allem defensiv sehr stark und bringt wertvolle Erfahrung aus der starken französischen Liga mit", sagte Trainer Roel Moors: "Dort hat er immer den besten Spieler des gegnerischen Teams verteidigt und wir erhoffen uns, dass er auch bei uns zu einem defensiven Anführer wird." Fleming Jr. passe "genau in das Anforderungsprofil für die kommende Saison: Er ist ein weiterer Defensiv-Spezialist, der auf dem Feld immer 110 Prozent gibt", so Baskets-Sportdirektor Savo Milovic.

Bamberg angelt sich Locke

Die Bamberg Baskets holten indes einen weiteren US-Profi für die neue Saison. Aufbauspieler Noah Locke (25) kommt vom ungarischen Erstligisten SZTE-Szedeak Szeged, wie die Franken am Dienstag mitteilten. In der dortigen Liga war Locke Topscorer mit 23,6 Punkten pro Partie. "Noah hat gleich in seinem ersten Jahr in Europa gezeigt und auch bewiesen, dass er als Scorer agieren kann. Das ist es auch, was wir uns vorstellen und uns von ihm erwarten", sagte Coach Anton Gavel.

Vor Locke hatte Bamberg bereits Flügelspieler Moritz Krimmer sowie die US-Amerikaner Ibrahim Watson-Boye, Ronaldo Segu, und KeyShawn Feazell verpflichtet. Damit stehen bislang zehn Profis für die kommende Spielzeit im Baskets-Kader.