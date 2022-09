Neustrelitz entlässt Trainer Jörg Buder - Thomas Franke übernimmt

Schon nach Spieltag fünf wechselt Oberligist TSG Neustrelitz seinen Trainer: Auf Jörg Buder folgt Thomas Franke, ein alter Bekannter bei der TSG.

Thomas Franke heißt der Neue an der Seitenlinie in Neustrelitz. IMAGO/Picture Point

Drei Punkte aus fünf Ligaspielen sind nach Ansicht der Verantwortlichen der TSG Neustrelitz zu wenig: Jörg Buder wurde zu Wochenbeginn mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Trainer der 1. Mannschaft entbunden, soll im Rahmen seiner vertraglichen Vereinbarungen aber die Möglichkeit bekommen, "den Verein zukünftig im sportlichen Sektor und hier insbesondere im Jugendbereich zu unterstützen", wie der Verein schreibt.

Buder, der erst zur Jahresmitte das Traineramt von Erfolgscoach Maximilian Dentz übernommen hatte, konnte mit seiner Spielidee nicht die geforderten sportlichen Ziele generieren, heißt es in der Pressemeldung des Vereins weiter.

Ein bekanntes Gesicht übernimmt

Neue Hoffnung legt die TSG nun in die Arbeit von Thomas Franke. Der 34-Jährige kennt den Verein bestens, von 2011 bis 2015 spielte er selbst für die Neustrelitzer, war Teil der Aufstiegsmannschaft in die Regionalliga 2012 und wurde mit diesem Team Regionalligameister der Saison 2013/14.

Weitere Erfahrungen in leitender Funktion sammelte er als Koordinator des Jugendbereichs bei Tennis Borussia Berlin. Franke besitzt die B-Lizenz und sammelte erste Erfahrungen als Herrentrainer an der Seitenlinie von Tasmania Berlin in der Regionalliga Nordost. Nach kicker-Informationen unterschreibt er in Neustrelitz einen Vertrag bis 30. Juni 2024.