Neustart mit Schuster: Günter hat schon jetzt "Lust auf mehr"

Mit mehreren Spielern aus dem aktuellen Kader des SC Freiburg stand der neue Cheftrainer Julian Schuster noch gemeinsam auf dem Platz. Das sieht der frühere SC-Kapitän und jetzige Coach sogar als Vorteil an, und die ehemaligen Mitspieler wollen sich schnell umgewöhnen.

Trainer Julian Schuster hält eine Ansprache an seine Mannschaft und seinen Kapitän Christian Günter. picture alliance / Fotostand

In den vergangenen trainingsfreien Wochen hat sich Neu-Trainer Julian Schuster unter anderem mit SC-Kapitän Christian Günter ausgetauscht. "Es gab das eine oder andere Gespräch, er war da sehr offen", verriet der 31-Jährige, "er möchte Dinge beibehalten, aber auch viele neue mit reinbringen."

Sein Coach ist zwar nur acht Jahre älter als er, außerdem stand er noch gemeinsam mit ihm auf dem Platz, und trotzdem erwartet Günter kein Akzeptanzproblem - zumal Schuster zuletzt auch schon in einer Co-Trainerrolle dabei war. "Ich kann natürlich in Situationen, wo es schwer wird, auf ihn losgehen wie auf einen Mitspieler oder ich habe den Respekt, dass er mein Trainer ist", erklärte der Linksverteidiger. "Da sind wir alle - die mit ihm gespielt haben - gefordert, das mitzutragen. Er wird seine Art insgesamt nicht verlieren."

Er hat sich vom Typ nicht verändert. Vincenzo Grifo über seinen alten Teamkollegen und neuen Trainer

Das bestätigte Vincenzo Grifo, der beim Sport-Club zwei Jahre mit Schuster zusammengespielt hat. "Er hat sich vom Typ nicht verändert", sagte der Vize-Kapitän. Vergleiche mit dessen Vorgänger Christian Streich, der fast 30 Jahre als Trainer im Verein war und zwölfeinhalb Jahre für die Profis hauptverantwortlich war, bezeichnete Günter als "unfair" und auch seine Teamkollegen halten das für unpassend.

"Julian ist ein ganz anderer Typ als Coach Streich, der schon seine langjährige Erfahrung hatte und Automatismen, die er durchgezogen hat", betonte Grifo, "Julian ist ein bisschen jünger, er hat andere Prinzipien und Philosophien." Geduzt habe er aber auch seinen vorherigen Trainer, berichtete der Italiener grinsend.

Die erste Ansprache ihres neuen Übungsleiters am Sonntagmorgen, bevor es raus ging zu den 5000 SC-Fans im Stadion, fand Grifo "toll", weil er "gute Worte gefunden" hat. Und auch was anschließend auf dem Platz passierte, kam bei den Spielern gut an.

Neuanfang bei Günter und dem Sportclub

"Er hat einen Plan, den er mit uns verfolgt, das hat man schon in der ersten Einheit gesehen, wie akribisch das Team arbeitet", sagte Günter. "Es hat extrem viel Spaß gemacht, da kriegt man Lust auf mehr." Das gilt für ihn ohnehin ganz besonders, da er in der Vorsaison wegen einer infizierten Unterarmfraktur fast die komplette Hinrunde verpasste. "Im Lauf der Rückrunde war die Heilung sehr gut. Jetzt konnte ich auch die Schiene ablegen, das war ein Stück Befreiung." Jetzt hofft er wieder auf viele Einsätze. "Es ist ein Neuanfang, und es gibt für viele Jungs die Chance, sich neu zu zeigen - da gehöre auch ich dazu", so Günter.

Dass sich nicht der komplette Stab verändert hat, sondern mit den Co-Trainern Lars Voßler und Florian Bruns sowie den langjährigen Physiotherapeuten wichtige Säulen erhalten geblieben sind, sieht Grifo als sehr positiv. Und auch, dass die englischen Wochen wegfallen wegen der fehlenden internationalen Einsätze - das allerdings mit einem weinenden Auge.

"Generell hätte ich gerne international gespielt, das war unser Ziel", sagte er, "aber es wird uns gut tun, dass wir Zeit zum Regenerieren haben und mehr Zeit für die Spielanalyse." Grundsätzlich werde sich aber nicht viel verändern. "Wir wollen zusammenstehen als Einheit, das hat den SC Freiburg in den vergangenen Jahren ausgemacht."