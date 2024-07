Neustart mit oder ohne Zehnder?: Der Kader vom HC Erlangen für die Saison 2024/25

Der HC Erlangen zählte mit Abschlussplatzierung 16 zu den Enttäuschungen der vergangenen Saison, erst im Endspurt konnten die ambitionierten Franken den Klassenerhalt sicherstellen. Um Torschützenkönig Manuel Zehnder möchte man nun eine Mannschaft aufbauen, doch ausgerechnet der Schweizer möchte nicht mehr und klagt vor dem Arbeitsgericht. Ein Blick auf den Kader.

Johannes Sellin steht auch künftig an der Seitenlinie City-Press via Getty Images

Keine Frage, die Personalie Manuel Zehnder ist das große Fragezeichen beim HC Erlangen. Im Rechtsstreit zwischen dem Schweizer und dem HCE hat der Torschützenkönig der Liga Berufung eingelegt. Damit landet die Angelegenheit jetzt vor dem Landesarbeitsgericht (ebenfalls in Nürnberg ansässig). Es ist die nächsthöhere Instanz in diesem Eilverfahren und gleichzeitig die letzte.

"Das Wichtigste ist, dass du einen Trainer hast, der auf dich setzt. Ich glaube das hat man jetzt gemerkt, wenn man meine erste mit der zweiten Bundesligasaison vergleicht. Dann hatte ich in der ersten Saison nicht ganz diese Spielanteile, die ich mir erhofft habe, weil ich dem Trainer nicht das geben konnte, was er von mir wollte", erläutert Manuel Zehnder im Podcast 20/12 seine Kriterien zur Auswahl eines Vereins.

Führungswechsel schon während der letzten Saison

In seiner ersten Saison war Raul Alonso als Chefcoach an der Seitenlinie, der war in der vergangenen Spielzeit noch Sportlicher Leiter und hat die Franken allerdings nun verlassen. Auch sein Nachfolger Hartmut Mayerhoffer musste vorzeitig seinen Hut nehmen.

Am 23. April hatte Johannes Sellin die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen und der ehemalige Nationalspieler besitzt nun einen Vertrag bis 2026. "Ich finde, er hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht in der Phase, wo er hier ins kalte Wasser geworfen worden ist", lobte Nico Büdel seinen einstigen Teamkollegen bei Dyn.

Champions-League-Sieger für das Tor

Im Tor setzt man weiterhin auf den Slowenen Klemen Ferlin, sein Gespannpartner Bertram Obling heuerte hingegen beim VfL Gummersbach an. Mit Khalifa Ghedbane konnte man einen Torhüter verpflichten, der immerhin mit Vardar Skopje, seiner Zeit allerdings als Nummer 2, die Champions League gewinnen konnte.

"Trotz seiner imposanten Größe zeigt er sich äußerst beweglich und agil, was ihn zu einem hervorragenden Torwart macht", hatte der damals noch Verantwortliche Hartmut Mayerhoffer den Algerier charakterisiert. Die Nummer drei zwischen den Pfosten bleibt Michael Haßferter.

Kein Neuzugang auf Außen

Auf den Außenbahnen wird kaum Veränderungen geben. Auf dem linken Flügel bilden Yannik Bialowas und Vereinsikone Christopher Bissel ein Duo und rechts wird Hampus Olsson künftig von Eigengewächs Tim Gömmel unterstützt. Mads-Peter Lønborg geht hingegen nach Dänemark zu Aarhus.

"Er hat in kürzester Zeit gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist und über großes Potenzial verfügt. Seine Entwicklung unterstreicht die gute und nachhaltige Arbeit der letzten Jahre in unserer Nachwuchsförderung", begründet Geschäftsführer René Selke die Personalentscheidung.

Gebala ersetzt Zechel

Am Kreis ist Sebastian Firnhaber die Konstante. Schon zur Rückrunde hatten sich die Franken von Gedeon Guardiola getrennt und dafür Stefan Bauer vom ASV Hamm-Westfalen zurückgeholt. "Wir werden auch zukünftig vermehrt auf Spieler setzen, die nicht nur durch ihre sportlichen Leistungen überzeugen, sondern auch eine hohe Identifikation und Leidenschaft für unseren Verein in jeder Partie zum Ausdruck bringen", hatte Selke im Januar erklärt und dem Kreisläufer "eine bemerkenswerte Entwicklung" attestiert.

Die Lücke, die durch den Abgang von Tim Zechel zum SC Magdeburg entsteht, soll hingegen der Pole Maciej Gebala schließen. "Wir wollten unbedingt auf der Position des abwehrstarkem Kreisläufers einen Spieler mit internationaler Klasse verpflichten. Ich freue mich sehr, dass wir mit Maciej Gebala dieses Ziel erreicht haben", so Selke und betont: "Maciejs Fähigkeiten im Angriff, als auch auf der wichtigen offensiven 3er Position in der Abwehr sind unbestritten. Ein absoluter Kämpfer-Typ ist er noch dazu."

Personalabbau im Rückraum

Im Rückraum hat man schon im Laufe der vergangenen Saison das Personal abgebaut, setzt schon seit der Rückrunde nicht mehr auf Veit Mävers. Im Sommer haben mit Simon Jeppsson (Kolstad) und Lutz Heiny (Lübbecke) zwei weitere Rechtshänder den Klub verlassen.

Neben der geplanten, aber eben aktuell ungewissen Rückkehr von Manuel Zehnder aus Eisenach konnte man noch Marek Nissen vom TuS N-Lübbecke gewinnen. Mit Jonathan Svensson, Nikolai Link und Nico Büdel sind zudem drei Routiniers dabei.

"Wir wollten einen talentierten und vielseitigen Rückraumspieler verpflichten, der unser Team langfristig verstärken kann", zeigt sich Johannes Sellin, der Trainer des HC Erlangen, sehr zufrieden über den Transfer: "Marek hat seine Fähigkeiten im Angriff, sowie in der Defensive bereits bewiesen. Jetzt geht es für ihn darum den nächsten Schritt in der stärksten Liga der Welt zu machen."

Konstanz herrscht hingegen auf der rechten Rückraumposition, mit Christoph Steinert als Hybridspieler, der auch auf die rechte Außenbahn ausweichen kann, hat man ebenso verlängert wie mit U21-Weltmeister Stephan Seitz. "Wir wollen die Rollenverteilung innerhalb unseres Teams und die Kaderstruktur deutlich verbessern. Das geht nur mit einer ausgewogenen Mischung von etablierten Recken und jungen, talentierten Spielern", hatte Selke die Personalentscheidungen begründet. Auch Antonio Metzner besitzt noch einen Kontrakt für die kommende Spielzeit.

Veränderungen Kader HC Erlangen

Zugänge im Sommer 2024:

Manuel Zehnder (ThSV Eisenach, Rückkehr nach Leihe)

Khalifa Ghedbane (HC Eurofarm Pelister Bitola/MKD)

Maciej Gebala (SC DHfK Leipzig)

Marek Nissen (TuS N-Lübbecke)

Abgänge im Sommer 2024:

Lutz Heiny (TuS N-Lübbecke)

Bertram Obling (VfL Gummersbach)

Veit Mävers (Ziel unbekannt)

Tim Zechel (SC Magdeburg)

Simon Jeppsson (Kolstad Handball/NOR)

Mads-Peter Lønborg (Aarhus HC/DEN)

Der Kader von HC Erlangen für die Saison 2024/25

Nr. Name Pos. Jahrg. Vertrag - Khalifa Ghedbane TW 1996 2024-25 22 Klemen Ferlin TW 1989 2020-26 26 Michael Haßferter TW 1995 2021-25 7 Yannik Bialowas LA 2001 2021-25 21 Christopher Bissel LA 1995 2005-25 67 Hampus Olsson RA 1994 2020-26 95 Tim Gömmel RA 2005 2023-27 28 Jonathan Svensson RL 1998 2023-25 - Marek Nissen RL 2001 2024-26 33 Nikolai Link RL 1990 2012-25 - Manuel Zehnder RM 1999 2024-26 20 Nico Büdel RM 1989 2017-25 4 Stephan Seitz RR 2002 2021-26 27 Antonio Metzner RR 1996 2019-25 44 Christoph Steinert RR 1990 2021-26 18 Sebastian Firnhaber KM 1994 2019-27 - Maciej Gebala KM 1994 2024-25 99 Stefan Bauer KM 1997 2024-27 - Johannes Sellin T 1990 2024-26

Bock auf Handball - Ausgabe 15

Das Cover der neuen Ausgabe Nummer 15 von Bock auf Handball BaH

Eine große Bildergeschichte gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim deutschen Topklub SC Magdeburg. Zudem haben wir mit Uwe Gensheimer über sein Karriereende gesprochen, Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einen Besuch in Berlin abgestattet, Hendrik Pekeler auf seinem Dachboden zu Hause besucht und mit der deutschen Nationaltorhüterin Dinah Eckerle über das noch nicht ganz normale Chaos zwischen Profisport und Mutterschaft gesprochen.

Highlights in Ausgabe 15 auf 124 Seiten (Erscheinungsdatum 21. Mai 2024)

- mehr als 30 Seiten exklusiv hinter den Kulissen des SC Magdeburg

- Uwe Gensheimer über den Ausklang seiner Karriere

- Dinah Eckerle über Vereinbarkeit von Profisport und Mutterrolle

- Christian Dissinger über seine Karriere und die Nationalmannschaft

- Einer der besten Torhüter der Welt Dejan Milosavljev exklusiv in Berlin

- THW-Star Hendrik Pekeler über die wahren Gründe für sein Aus in der Nationalmannschaft

- Zuhause bei Nils Kretschmer, Deutschlands größtem Handball-Influencer

- und vieles mehr ...

» Ausgabe 15 von Bock auf Handball bestellen

Über Bock auf Handball

Bock auf Handball erzählt interessante Geschichten über die Stars des Handballs. Das Einzelheft gibt es für 7,00 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop als Einzelheft - versandkostenfrei in Deutschland - und im Abo. Zudem gab es im vergangenen Jahr ein Sonderheft zum THW Kiel und eines zum Themenbereich Schiedsrichter im Handball.

» Bock auf Handball für 24,95 Euro/Jahr abonnieren!

Wechselbörse Handball-Bundesliga im Sommer 2024

Große Fragezeichen im Rückraum: Der Kader der Rhein-Neckar Löwen 2024/25

Auf dem Weg zu altem Glanz? Mit diesem Kader plant Gummersbach für die Saison 2024/25