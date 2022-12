Neustart mit drei Neuen und viel Zuversicht

Am Montagnachmittag startete der 1. FC Nürnberg in die Vorbereitung für die Zweitliga-Rückrunde. Mit von der Partie: Die Neuzugänge Vindahl, Flick und Goller. Für Weinzierl und den Club beginnt nun ein Neubeginn.

Bei eisigen Temperaturen startete der 1.FCN vor einer sehr überschaubaren Zuschauerschar seine Vorbereitung auf die Rückrunde. Mit auf dem Platz zum Auftakt: drei Zugänge und reichlich Optimismus, die enttäuschende Hinrunde vergessen zu lassen. Das Thema Abstiegskampf jedenfalls klang nur hier und da am Rande an, deutlich überlagert von der Zuversicht, sich schnell von den unteren Tabellengefilden entfernen zu können.

So hat auch Trainer Markus Weinzierl den Begriff "Abstiegskampf" nicht in den Mund genommen, ungeachtet des Umstands, dass den FCN nur zwei Punkte von einem direkten Abstiegsrang trennen, aber immerhin sieben von Rang 6, der im Sommer als unterste Grenze des Saisonziels genannt wurde. "Natürlich kennen wir die Tabelle. Doch wir sind schon so selbstbewusst zu wissen, dass wir Erfolg haben werden, wenn wir Intensität auf den Platz bekommen", so Weinzierl.

Das 2:1 über Paderborn im letzten Hinrundenspiel dient dabei als Messlatte, was die Laufleistung und die absolvierten Sprints anbelangt. "Das muss die Basis für jedes Spiel der Rückrunde sein", betont der Niederbayer, der im Oktober die Nachfolge von Robert Klauß antrat und relativ schnell konditionelle Defizite ausmachte.

Weinzierl freut sich über den "guten Zustand" seiner Mannschaft

Somit kommt ihm die ungewöhnlich lange Winter-Vorbereitung selbstredend sehr entgegen, wobei sich das Thema "Verbessern der Grundlagenausdauer" für ihn gar nicht mehr so dringlich stellt: "Diesen Block haben wir im Großen und Ganzen schon hinter uns." Nach dem besagten Spiel gegen Paderborn stand nämlich noch ein Leistungstest auf dem Programm, anhand dessen Werte jeder Spieler ein auf ihn maßgeschneidertes Trainingsprogramm als Hausaufgabe mit nach Hause bekommen hat.

Und anscheinend haben sie sich dabei als fleißig erwiesen, Weinzierl jedenfalls ist von der ersten Einheit angetan gewesen: "Da war ordentlich Zug drin, die Jungs haben sich in einem guten Zustand präsentiert." Dies hat allerdings nichts daran geändert, dass es für den FCN-Trupp nach getaner Arbeit auf dem Platz noch mal für eine gute halbe Stunde zum Laufen in den Wald ging.

Nürnbergs Chefcoach Markus Weinzierl beobachtete die erste Trainingseinheit nach der WM-Pause genau. IMAGO/Zink

Der Trainingsschwerpunkt findet in den nächsten Wochen freilich auf dem Platz statt, und steht unter dem Oberbegriff Vertiefen der weinzierlischen Spielidee. Konkret bedeutet dies, dass der Club in der Rückrunde noch einen Tick früher und aggressiver den Gegner stören soll, als dies gegen Paderborn der Fall war - und sich dabei zugleich mehr und zwingendere Chancen erspielt.

Die Rückrunde als Neubeginn für Weinzierl und den Club

Dass sein Trainerstab und er dies der Mannschaft in der fast siebenwöchigen Vorbereitung auf dem Platz erfolgreich eintrichtern wird können, davon geht Weinzierl fest aus. In einem Punkt ist die Rückrunde für den 47-Jährigen ohnehin bereits jetzt ein echter Neubeginn. Erstmals konnte er seine Vorstellungen in der Kaderzusammenstellung konkret einbringen, in die Gespräch mit den drei Zugängen ist er voll involviert gewesen.

Sein Urteil über Torhüter Peter Vindahl Jensen, den Sechser Florian Flick und den offensiven Außenbahnflitzer Benjamin Goller fällt wenig verwunderlich sehr positiv aus: "Die drei bringen uns sportlich auf jeden Fall weiter - und sie passen auch charakterlich sehr gut in die Mannschaft." Stand jetzt macht er somit gedanklich "sehr zufrieden" einen Haken hinter den Kader, beziehungsweise hinter dessen Planung.

Abwarten bei Hübner - Möglicher Transfer in der Innenverteidigung

Das letzte Wort ist dabei naturgemäß dennoch nicht gesprochen. So lässt die üppig besetzte Sturmabteilung in puncto mögliche Abgänge grüßen, Konkretes liegt derzeit allerdings nicht vor. Zudem könnte der FCN gezwungen sein, in puncto Innenverteidigung tätig zu werden. Und zwar dann, wenn die Nervenentzündung im Rücken bei Langzeitausfall Florian Hübner (31) weiterhin nicht abklingen sollte.

In diesem Fall hätte der FCN mit dem zum Auftakt krank fehlenden Kapitän Christopher Schindler (32) nur noch einen routinierten Akteur fürs Abwehrzentrum zur Verfügung, da mit der Rückkehr des Knie-Patienten James Lawrence nicht wie erhofft Ende Januar zu rechnen ist, sondern frühestens erst im März. Doch noch lebt die Hoffnung, dass der derzeit individuell trainierende Hübner Anfang Januar wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Apropos voll. Den ersten Test am Freitag beim Drittligisten 1860 München sieht Weinzierl nicht als lockeren Aufgalopp an, da soll die Mannschaft laut des Trainers Vorgabe sofort in die Vollen gehen: "Es ist eins von fünf wichtigen Testspielen."