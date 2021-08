Neustart in Fürth: Jetro Willems wechselt zum Kleeblatt

Die SpVgg Greuther Fürth hat Jetro Willems verpflichtet. Er unterschreibt in Fürth einen Zweijahresvertrag.

Der 27-jährige Linksverteidiger wechselt fest zum Kleeblatt. Links hinten hatten die Mittelfranken nach dem Abgang von David Raum nach Hoffenheim dringenden Bedarf. Bisher war Luca Itter der einzige etatmäßige Linksverteidiger im Kader des Aufsteigers. "Mit Jetro bekommen wir einen sehr erfahrenen Außenverteidiger, der nach einer schweren Zeit wieder zurück zu alter Stärke finden möchte. Er passt von seiner Art, Fußball zu spielen, sehr gut in unser Anforderungsprofil für die linke Abwehrseite", erklärte der Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi die Verpflichtung des Niederländers.

Für Willems ist es die zweite Station in Deutschland nach seiner Zeit in Frankfurt. Die Eintracht verpflichtete den Niederländer 2017 für 4,5 Millionen Euro von der PSV Eindhoven. 2019 wurde er zu Newcastle ausgeliehen, ehe er im Juni 2020 wieder an den Main zurückkehrte. In der vergangenen Saison absolvierte Willems kein Pflichtspiel für die Eintracht und sein Vertrag endete diesen Sommer.

Erst Kostic vor der Nase, dann Kreuzbandriss in Newcastle

Im Grunde endete Jetro Willems Zeit in Frankfurt aber bereits vor zwei Jahren. Im von Ex-Trainer Adi Hütter präferierten 3-5-2 fehlte für den technisch versierten Linksverteidiger schlichtweg die Position: An Filip Kostic, dem einzigen Spieler auf dem linken Flügel, kam er nicht vorbei. Hütter setzte Willems meist im zentralen Mittelfeld ein, dieser ließ jedoch die Konstanz vermissen.

Die Leihe zu Newcastle United vor fast auf den Tag genau zwei Jahren war folgerichtig und erwies sich zunächst als Win-win-Situation: Willems avancierte zum Stammspieler, und es schien nur eine Frage der Zeit, bis Newcastle die Kaufoption zieht. Bis zu jenem verhängnisvollen 18. Januar 2020, als er sich in der Anfangsphase der Partie gegen den FC Chelsea einen komplizierten Kreuzbandriss zuzog. Seither absolvierte er keine einzige Minute mehr in einem Pflichtspiel. Mit Ende der Leihe kehrte er vor einem Jahr nach Frankfurt zurück, wo er zunächst seine Reha fortsetzte. In der Rückrunde tauchte er dann zwar regelmäßig im Kader auf, Hütter schenkte ihm aber keine einzige Minute.

Niko Kovac vermisste die Geradlinigkeit - Neustart mit der Nummer 15

Eine Vertragsverlängerung war nach eineinhalb Jahren ohne Spielpraxis kein Thema, zumal der Linksverteidiger auch vor der Leidenszeit nie vollends überzeugte. Schon Ex-Trainer Niko Kovac hatte die fehlende Geradlinigkeit im Spiel nach vorne moniert, Willems spielte oft zu umständlich und verschnörkelt, schien nicht das Maximale aus seiner hervorragenden Veranlagung herauszuholen.

Der Defensivspieler hat in seiner Karriere bisher 46 Bundesligaeinsätze absolviert und kam 22-mal für Oranje zum Einsatz. Willems wird bei den Fürthern die Trikotnummer 15 tragen. "Ich habe mich zuletzt mit einem Athletiktrainer fit gehalten, um dafür bereit zu sein, schnellstmöglich meiner neuen Mannschaft zu helfen", so Willems in einer Mitteilung der Fürther.