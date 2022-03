Cacace erlöst Neuseeland spät

Neuseeland besiegte auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme seit 2010 Tahiti mit 1:0 - nun treffen sie im Endspiel der WM-Qualifikation von Ozeanien auf die Salomonen.

Es entwickelte sich zwischen Neuseeland und Tahiti von Beginn die erwartete Partie. Die Gäste zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück und überließen den "All Whites" den Ball - allerdings fiel den Hausherren gegen die engmaschige Defensive zunächst wenig ein. Erst in der 29. Minute köpfte Garbett freistehend aus fünf Metern über das Tor.

Sieben Minuten später stand erstmalig Newcastle-Stürmer Wood im Mittelpunkt - sein Kopfball flog aber links am Tor vorbei. Da Tahiti weiter leidenschaftlich verteidigte, und Neuseeland keine Lücken fand, blieb es beim torlosen Remis zur Pause.

Neuseelands Eckbälle sorgen für Gefahr

In der zweiten Halbzeit waren die Neuseeländer vor allem nach Standards gefährlich. Zunächst bugsierte Reid nach einem Gewühl im Anschluss an einen Eckball den Ball aufs Tor - Tahiti-Torwart Teamotuaitau stand richtig und verhindert den Rückstand (48.), anschließend kratzte Heitaa für seinen bereits geschlagenen Schlussmann den Kopfball von Tuiloma von der Linie (55.).

Danach dauert es eine Zeit, bis den "All Whites" der erlösende Treffer gelang. Cacece, der beim FC Empoli aktiv ist, traf aus kurzer Distanz (70.). Fast wäre es aus der Sicht von Tahiti noch bitterer gekommen. Allerdings köpfte Tuiloma nur aufs Tornetz (73.).

Da Tahiti trotz des Rückstandes seiner Taktik treu blieb und weiterhin zwei Viererketten vor dem eigenen Strafraum aufbaute, hatten Wood & Co. keine Schwierigkeiten, das 1:0 über die Zeit zu bringen.

Tore und Karten 1:0 Cacace (70') Tore und Karten 1:0 Cacace (70') Neuseeland Reid (32. ), Cacace (51. ), Greive (90. + 4 ) Tahiti Tauhiti Keck (7. ), Mauri Jean Teatere Heitaa (27. ), Dylan Terahitiarii Matatia Tearaa Paama (90. + 2 ), Terai Bremond (90. + 5 ) Neuseeland Marinovic - Niko Mario Patrick Kirwan , Tuiloma, Reid , Nando Zen Pijnaker - Bell, Matthew Jimmy David Garbett, McCowatt , Elijah Henry Just, Cacace - Wood Neuseeland Aufstellung Marinovic - Niko Mario Patrick Kirwan , Tuiloma, Reid , Nando Zen Pijnaker - Bell, Matthew Jimmy David Garbett, McCowatt , Elijah Henry Just, Cacace - Wood Einwechslungen 63. Greive für McCowatt

76. Smith für Nando Zen Pijnaker

76. Payne für Niko Mario Patrick Kirwan Reservebank Howieson, Rogerson, Champness, Andre Ernest De Jong, Francis de Vries, Jamie Spencer Searle, Matthew Gould, Nikko Daniel Boxall Tahiti Jackson Teave Teamotuaitau - Dylan Terahitiarii Matatia Tearaa Paama , François Raphael Hugues Hapipi, A. Tehau, Mauri Jean Teatere Heitaa - Roonui John Tehau , Bourebare, Teaonui Tehau, Raimana John Li Fung Kuee, Tauhiti Keck - Eddy Helfara Aru Kaspard Tahiti Aufstellung Jackson Teave Teamotuaitau - Dylan Terahitiarii Matatia Tearaa Paama , François Raphael Hugues Hapipi, A. Tehau, Mauri Jean Teatere Heitaa - Roonui John Tehau , Bourebare, Teaonui Tehau, Raimana John Li Fung Kuee, Tauhiti Keck - Eddy Helfara Aru Kaspard Einwechslungen 79. Terai Bremond für Roonui John Tehau

83. Yann Pennequin-Le Bras für Tauhiti Keck Reservebank Tinirauarii, Anapa Debruyne, François Decoret, Gervais Chan Kat, Jean-Claude Paraue, Kévin Barbe, Rainui Alexis Tze-Yu, Tutehau Teavaina Tufariua, Viritua Tiaiho Schiedsrichter-Team Abdulrahman Al Jassim Katar Schiedsrichter-Team Abdulrahman Al Jassim Katar

Damit steht Neuseeland im Finale der WM-Qualifikation von Ozeanien, das am kommenden Mittwoch (18 Uhr) ausgetragen wird. Dort warten die Salomonen, die im Halbfinale Papua-Neuguinea bezwangen.