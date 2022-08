Neuseeland erkämpft sich schmeichelhaftes Remis gegen Mexiko

Die beiden Gruppengegner der deutschen Frauen bei der U-20-WM, Neuseeland und Mexiko, trennen sich 1:1. Dabei ging es eigentlich nur in eine Richtung.

Für Mexiko war zum Auftakt gegen Neuseeland deutlich mehr drin. Am Ende hieß es 1:1. IMAGO/Sports Press Photo

Schon im ersten Durchgang machte Mexiko den deutlich frischeren Eindruck. Nur der Führungstreffer wollte der Elf von Ana Galdino nicht glücken. Oft bekamen die Neuseeländerinnen kurz vor dem Einschlag noch einen Fuß dazwischen. Ein Freistoß aus dem Halbfeld, bei dem sich Keeperin Murphy Sheaff verschätzte, flog zudem nur hauchdünn am Gehäuse der "Kiwis" vorbei (22.).

Abgefälschter Schuss besorgt Neuseeland überraschende Führung

Stattdessen erfolgte das erste Tor auf der anderen Seite. Der abgefälschte Distanzschuss von Grace Wisnewski schlug unhaltbar für Celeste Espino im Kasten Mexikos ein (31.). Die quirligen Nordamerikanerinnen blieben jedoch am Drücker und belohnten sich in Person von Anette Vazquez, die den Ball im Fallen über die Linie stocherte und damit zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt (45.) auf 1:1 stellte.

Dass dies bereits der letzte Treffer des Abends war, hat insbesondere aus Sicht der Mexikanerinnen einen faden Beigeschmack. Im zweiten Durchgang dominierten sie über weite Strecken und spielten sich in der Schlussphase Chance um Chance heraus. Die auffällige Bridgette Marin, die ansonsten hauptsächlich als Passgeberin herausstach, scheiterte nach einem Solo an der immer wichtiger werdenden Sheaff (73.).

Tore und Karten 1:0 G. Wisnewski (30', M. van der Meer) 1:1 A. Vazquez (45') Tore und Karten 1:0 G. Wisnewski (30', M. van der Meer) 1:1 A. Vazquez (45') Neuseeland T. Dugan (13. ), A. Jensen (57. ), A. Collins (80. ) Neuseeland M. Sheaff - T. Dugan , J. Niedermayr, K. Taylor , M. van der Meer - A. Jensen , G. Wisnewski , A. Pritchard, A. Whinham , A. Collins - E. Clegg Neuseeland Aufstellung M. Sheaff - T. Dugan , J. Niedermayr, K. Taylor , M. van der Meer - A. Jensen , G. Wisnewski , A. Pritchard, A. Whinham , A. Collins - E. Clegg Einwechslungen 64. C. Lancaster für E. Clegg

71. Z. McMeeken für T. Dugan

80. C. Wilford Carroll für A. Whinham

80. T. Walker für K. Taylor Reservebank B. Edwards (Tor), R. Godbold (Tor), E. Findlay, E. Pijnenburg, M. Fraser, R. Nathan Mexiko C. Espino - D. Monroy, K. Guzman, C. Cazares , A. Ramirez - D. Delgado, I. Gutierrez , A. Vazquez - N. Mauleon , A. Frias , B. Marin Mexiko Aufstellung C. Espino - D. Monroy, K. Guzman, C. Cazares , A. Ramirez - D. Delgado, I. Gutierrez , A. Vazquez - N. Mauleon , A. Frias , B. Marin Einwechslungen 54. S. Lopez für A. Ramirez

67. A. Villanueva für A. Frias

67. A. Soto für I. Gutierrez

89. P. Chavero für C. Cazares

89. M. Maldonado für N. Mauleon Reservebank P. Manrique (Tor), B. Serrano, J. Gutierrez, M. Canseco, N. Acuna

Deutschland bekommt es am Samstag zunächst mit Neuseeland zu tun. DFB-Trainerin Kathrin Peter hatte nach dem 0:1 gegen Kolumbien betont, dass ihrer Mannschaft beim Auftaktduell Temperament und Zweikampfführung zum Verhängnis wurden. Genau in diesen Bereichen äußerte auch Neuseeland auffällige Schwächen, die Deutschen erwartet im zweiten Spiel also ein grundlegend anderes Spiel.