Neuschnee und schlechte Sicht: Speed-Auftakt in Beaver Creek abgesagt

Es ist wie verhext: Bei den alpinen Skirennfahrern ist das nächste Rennen abgesagt worden. Wieder war das Wetter der Auslöser.

Die alpinen Skirennfahrer bleiben in dieser Saison vom Wetterpech verfolgt. Die erste Abfahrt in Beaver Creek musste am Freitagabend abgesagt werden. Zu viel Neuschnee und eine schlechte Sicht machten das Rennen in den USA unmöglich, wie die Organisatoren entschieden. Zuvor war der Start mehrmals verschoben worden, um zu versuchen, den in der Nacht gefallenen Neuschnee aus der Strecke zu schieben. Letztlich aber waren die Bemühungen umsonst.

Nun hoffen die Ski-Asse auf eine Wetterbesserung, damit die zweite Abfahrt am Samstag sowie der Super-G am Sonntag (jeweils 18.45 Uhr MEZ) stattfinden können.

Von den ersten fünf Saisonrennen der Männer kam bislang nur einer in die Wertung. Der Auftakt-Riesenslalom in Sölden wurde wegen starker Windböen abgebrochen, die beiden am Matterhorn geplanten Abfahrten konnten wegen Neuschnee und Sturm gar nicht erst gestartet werden. Nur der Slalom in Gurgl ging bislang wie geplant über die Bühne.

Der DSV hätte ein Sextett bei der ersten Abfahrt des Weltcup-Winters ins Rennen geschickt: Thomas Dreßen, Andreas Sander, Romed Baumann, Josef Ferstl, Simon Jocher und Luis Vogt wären die deutschen Starter in Colorado gewesen.