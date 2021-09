Neurozentriertes Training: Wie das Gehirn zum Formel-1-Auto wird

Im Rahmen von "Akademie inside" erscheint im kicker einmal im Monat eine Kolumne von Experten der DFB-Akademie. Diesmal: Jan-Ingwer Callsen-Bracker über die Bedeutung von neurozentriertem Training im modernen Leistungssport.

Von Jan-Ingwer Callsen-Bracker

Das Gehirn ist das zentrale Steuerungsorgan unseres Körpers. Dort entstehen alle Entscheidungen und Bewegungen. Um eine bestmögliche Leistung im Fußball abzurufen, hilft es daher, sich mit diesem Organ zu beschäftigen. Auf diesem Grundsatz basiert der Ansatz des neurozentrierten Trainings, den wir in der DFB-Akademie nutzen wollen. Bei Top-Athleten geht es darum, die letzten Prozente herauszukitzeln und möglichst effizient zu sein, wenn es drauf ankommt.

Neurozentriertes Training hilft in zwei wichtigen Bereichen: zum einen bei der Leistungs- und Bewegungsoptimierung, zum anderen bei der Verletzungsprävention und Rehabilitation. Es befasst sich mit der Wirkungsweise des Gehirns, genauer: mit der Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen, die einer Handlung vorausgehen.

Neurozentriertes Training hilft auch beim Thema Verletzungsprävention. imago images/Pressefoto Baumann

Augen, Gleichgewichtssinn und die Rezeptoren in Muskeln, Gelenken und Sehnen liefern dem Gehirn fortlaufend Millionen von Informationen. Diese Daten werden interpretiert, dann kommt es zu einer Reaktion. Je präziser der Körper die Signale der Umwelt aufnimmt, desto effizienter ist die folgende Handlung - und umgekehrt.

Da dieser Prozess unbewusst abläuft, bleiben Fehlwahrnehmungen oft unbemerkt und der betroffene Sportler (Anm.: Die männliche Form schließt alle Geschlechter ein) wundert sich, warum er Fehler nicht abstellen kann oder es zu Kompensationsbewegungen kommt. Zusammen mit Trainern, Ärzten und Physiotherapeuten arbeiten wir nicht nur an Symp- tomen, sondern an der Ursache für fehlerhaftes Verhalten, schlechtes Timing oder Schmerzen. Die neuronale Sicht unterstützt und optimiert, sie ist kein Ersatz für und keine Konkurrenz zu anderen Maßnahmen.

Fokus auf der Individualität der Sportler

Wir wollen Wissen transferieren und Aufklärung betreiben, um Spielern und Coaches eine neue Perspektive zu eröffnen. Seit neun Monaten arbeite ich fest mit der Frauen- Nationalmannschaft, die ich auch rund um die Länderspiele im September begleitet habe. Bei den Männern gibt es in der U 21 sowie in der U 19 jeweils einen Fitness- und Neuro-Trainer in Doppelfunktion. Zudem greift auch die Trainerausbildung immer stärker die Themen Gehirn und Lernen auf.

Dabei gilt es zu beachten: Neurozentriertes Training ist ein individueller Ansatz, deshalb steht zu Beginn des Prozesses eine Analyse des Athleten. Basierend darauf wird ein persönliches Programm erstellt, das an den sensomotorischen Potenzialen und Defiziten dieses Sportlers ansetzt.

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Gehirn und Körper steigert die Leistungsfähigkeit. imago images/Shotshop

Beispiele einzelner Profis verdeutlichen, wie das funktioniert: Mit Knieproblemen, die sie seit einem Jahr begleiteten, reiste eine Spielerin zur Nationalmannschaft. Das medizinische Team hob Blockaden im Rücken auf, stellte aber fest, dass die hintere Oberschenkelmuskulatur nicht zu hundert Prozent arbeitet, was wiederum die vordere Oberschenkelmuskulatur kompensieren muss. Dadurch ändern sich die Zugverhältnisse im Knie, was zu Belastungsspitzen einzelner Strukturen und zu einer chronischen Entzündung führt.

Ursache erkennen - Schmerzen bekämpfen

Aber was ist die Ursache? Wir haben an den Füßen der Spielerin sehr präzise mit sensorischen Reizen einen Bereich mit geringer Wahrnehmung aktiviert und so daran gearbeitet, dass sie bestimmte Gelenke, die sie zuvor nicht kontrollieren konnte, wieder aktiv ansteuern und bewegen kann. Durch die Aktivierung wird auch die betreffende Region im Gehirn "aufgeweckt" und die Beinmuskulatur "angeschaltet". Ein erneuter Test ergab, dass sich die Zugverhältnisse im Knie verbessert und die Schmerzen verringert hatten. Die Spielerin blieb weiter dran und berichtete, sie habe im folgenden Länderspiel erstmals seit einem Jahr schmerzfrei gespielt.



Eine Torhüterin zeigte Entwicklungspotenzial beim Herauslaufen und Abfangen tiefer Bälle sowie bei Flanken von rechts. Die visuelle Diagnostik ergab, dass die Sehleistung ihrer Augen unterschiedlich war. In Stresssituationen verlässt sich das Gehirn dann nur auf die eindeutigen Informationen des besseren Auges, das schwächere wird unterdrückt. Die Folgen: nur noch zweidimensionales Sehen und ein schrumpfendes peripheres Sichtfeld.

"Sensory Station" beleuchtet das Auge

Wir haben in der Akademie eine sogenannte "Sensory Station", einen großen Touchscreen inklusive Testbatterie zur Analyse der zehn wichtigsten visuellen Fähigkeiten im Sport: Reaktionszeit, Auge-Hand-Koordination etc. Bei dieser Torhüterin ergaben sich Auffälligkeiten bei der Tiefenwahrnehmung nach Rotation rechts sowie bei Nah-fern-Sprüngen der Augen. Wir haben - neben einer Anpassung der Kontaktlinsen - das Zusammenspiel beider Augen trainiert. Zum Beispiel, indem sie sich schnell abwechselnd auf kleine Buchstaben auf einem Zettel und große Buchstaben an der Wand fokussierte oder eine Zahl von einem auf sie zufliegenden Tennisball ablas.

Ihr Feedback nach einer gewissen Zeit: Sie fühle sich sicherer, die Zahl der Fehler nehme ab. Sie ärgere sich nur, dass sie erst jetzt begonnen habe, daran zu arbeiten.

Gedanken Darüber haben sich viele Spieler noch nie gemacht. Augentests gibt es schon lange, aber die Kombination mit der Bewegung und der Situationskontext sind entscheidend. Ein Fußballer muss sich ständig orientieren und drehen, das erfordert ein geschultes Auge, einen präzisen Gleichgewichtssinn und eine exakte Körperwahrnehmung. Serge Gnabry sieht auch gestochen scharf und hat die volle Kontrolle, wenn er mit mehr als 30 km/h sprintet. Hier liegen die Unterschiede zwischen guten Spielern, Topspielern und Weltklassespielern.

Ausnahmespieler auch im Kopf einen Schritt weiter

Ausnahmeathleten haben extrem ausgeprägte neuronale Verbindungen. Ihre Sinne sind wie ein Formel-1-Auto, während andere einen PKW fahren. Eishockeystar Sidney Crosby, der 2011 zwei Gehirnerschütterungen in Folge erlitt, ist ein perfektes Beispiel. Sportler wie er können nach so einer Verletzung nicht mit einem Standardergebnis in Gleichgewichts- oder visuellen Tests aufs Eis, sondern müssen ihre überdurchschnittlichen Kompetenzen erst wieder erreichen.

Wurde 2011 von zwei Gehirnerschütterungen gebremst: NHL-Spieler Sidney Crosby. imago images/Icon SMI

Die US-Sportarten sind auf diesem Gebiet sehr weit. Im Eishockey und Football sind Gehirnerschütterungen ein großes Thema, im Baseball ist es die visuelle Wahrnehmung. Wir sind im Austausch mit Wissenschaftlern der Duke University und mit Klubs in den USA. Wir kooperieren zudem mit der Uni des Saarlandes und der Uni Paderborn, um die Wirksamkeit unseres Trainings zu evaluieren. Schwankende Leistungen, Schmerzen und Verletzungen sind im Sport alltäglich. Fast in jedem Team gibt es Spieler, die als verletzungsanfällig gelten. Aber was sind die Gründe? Was hat sich durch Fremdeinwirkungen oder andere Faktoren am neuronalen Fundament eines Spielers geändert? Neurozentriertes Training bietet großes Potenzial, das dem deutschen Fußball auf dem Weg zurück zur Weltspitze nützen kann.

Einmal im Monat schreiben Expertinnen und Experten der DFB-Akademie im kicker über die vielfältigen Akademiethemen wie Trainerausbildung, Technikschule, Taktikschule, Manager-Zertifikat, Ernährung, neurozentriertes Training oder künstliche Intelligenz. Es geht um Entwicklung und Fortschritt im Fußball - kurzum: "Akademie inside".

Jan-Ingwer Callsen-Bracker (37), früherer U-Nationalspieler, befasste sich bereits als Bundesligaprofi mit neuronalen Übungen. Seit Oktober 2019 baut er beim DFB den Bereich Neurozentriertes Training auf. Dafür tauscht er sich auch mit Experten und Wissenschaftlern aus.