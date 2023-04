Neunter Titel: Alcaraz sticht Tsitsipas in Barcelona aus

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat sich beim ATP-Turnier in Barcelona den neunten Karrieretitel gesichert. Das Doppel Krawietz/Pütz ging indes leer aus.

Mit Power-Tennis zum Titel in Barcelona: Carlos Alcaraz. Getty Images

Im Finale des Sandplatz-Turniers setzte sich der Weltranglistenzweite aus Spanien mit 6:3, 6:4 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Der 19-jährige Alcaraz feierte bereits den dritten Turniersieg in diesem Jahr.

Tsitsipas gibt dreimal seinen Service ab

Alcaraz war zuvor weitgehend mühelos und ohne Satzverlust durch das Turnier marschiert. Auch im Finale hatte Tsitsipas (24) dem Power-Tennis des US-Open-Siegers nichts entgegenzusetzen und musste insgesamt dreimal sein Aufschlagspiel abgeben. Alcaraz hingegen überzeugte mit einer guten Quote beim ersten Aufschlag.

Der Spanier hatte zuvor bereits beim Sandplatzturnier in Buenos Aires sowie beim Hartplatz-Masters in Indian Wells triumphiert. Lediglich im Finale von Rio und im Halbfinale von Miami musste er sich geschlagen geben. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, die Australian Open, hatte Alcaraz verletzungsbedingt verpasst.

Nun gilt er aber als Mitfavorit auf den Titel bei den French Open in Paris (ab 28. Mai), wo er sich im vergangenen Jahr Olympiasieger Alexander Zverev im Viertelfinale geschlagen geben musste.

Doppel Krawietz/Pütz verliert Finale von München

Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz muss weiter auf seinen ersten gemeinsamen Titel auf der ATP-Tour warten. Die Davis-Cup-Profis verloren das Finale beim Münchner Sandplatzturnier am Sonntag gegen die österreichische Paarung Lucas Miedler und Alexander Erler 3:6, 4:6.

Krawietz verpasste somit den Hattrick auf der Iphitos-Anlage, nachdem er in den vorherigen zwei Jahren das Turnier mit verschiedenen Partnern gewonnen hatte. Pütz triumphierte 2019 am Aumeister. Seit diesem Jahr spielen beide auf der ATP-Tour zusammen. In München standen Krawietz und Pütz erstmals gemeinsam im Finale.