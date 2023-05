Neuntbester Scorer der NBA-Historie: Anthony verkündet Karriereende

Nach insgesamt 19 Saisons in der NBA hat Carmelo Anthony sein Karriereende bekanntgegeben. Der Forward gehörte zu den begnadetsten Scorern der Liga-Historie, eine Championship blieb ihm jedoch verwehrt.

In einem Video, das er auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken teilte, erklärte Anthony: "Die Zeit ist gekommen, auf Wiedersehen zu sagen." Eine Woche vor seinem 39. Geburtstag nannte "Melo" den Abschied aus der NBA einen "bittersüßen" Moment, "aber ich freue mich darauf, was die Zukunft für mich bereithält".

Anthony kam im Draft 2003 als dritter Pick in die NBA, nachdem er die Syracuse University als "Most Outstanding Player" zum ersten NCAA-Titel der College-Geschichte geführt hatte. Hinter LeBron James und dem späteren Flop Darko Milicic landete er bei den Denver Nuggets, für die er in den ersten siebeneinhalb Jahren seiner Profi-Laufbahn spielte.

Über eine Teilnahme an den Western Conference Finals 2009 kam Anthony mit den Nuggets aber nicht hinaus, auch bei seinen späteren Stationen blieb der Erfolg in den Play-offs aus. Im Februar 2011 wechselte er per Trade zu den New York Knicks, bis 2017 lief er für die Traditionsfranchise auf. Im Anschluss trug er noch das Trikot der Oklahoma City Thunder, der Houston Rockets, der Portland Trail Blazers und zuletzt der Los Angeles Lakers in der Saison 2021/22. In der aktuellen Spielzeit kam er bei keinem Team mehr unter.

Nur acht Spieler haben mehr Punkte in der NBA erzielt

Im Laufe seiner Karriere schaffte es Anthony zehnmal ins All-Star Team, in der Saison 2012/13 wurde er zudem Scoring-Champion. Auf dem Scoring lag immer sein Hauptaugenmerk in der NBA, im Schnitt erzielte er 22,5 Punkte pro Spiel über 1260 Partien in der regulären Saison. Mit insgesamt 28.289 Zählern in der Regular Season liegt Melo damit auf Platz neun der All-Time-Scoring-Liste der NBA - in den Play-offs kamen weitere 3092 Punkte in 83 Spielen hinzu (Schnitt: 23,1).

Ein NBA-Titel blieb ihm aber immer verwehrt, mehr Teamerfolg hatte Anthony auf internationaler Ebene vorzuweisen. Mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft holte er in Peking 2008, in London 2012 und in Rio de Janeiro 2016 jeweils Olympia-Gold.