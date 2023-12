Neunmal Bundesliga, kein Appelgren: Schweden gibt 18-Mann-Kader für Handball-EM bekannt

Die schwedische Handball-Nationalmannschaft wird mit massig Erfahrung zur Europameisterschaft in Deutschland anreisen. Im 18-Mann-starken Kader der Skandinavier lassen sich satte 1167 Länderspiele an Erfahrung finden, 17 Akteure spielen im Vereinshandball international. Und das obwohl namhafte Spieler von Trainer Glenn Solberg nicht berücksichtigt wurden - darunter Jerry Tollbring (Füchse Berlin), Gustav Davidsson und Mikael Appelgren (beide Rhein-Neckar Löwen.

Zusammen hat der EM-Kader der Schweden ganze 1167 Länderspiele absolviert, ein Großteil der Akteure war an den Erfolgen bei WM (Silber) und EM (Gold) beteiligt. Erfahrung wird im Aufgebot von Trainer Glenn Solberg also groß geschrieben. 14 von 18 Spielern laufen zudem in der EHF Champions League auf, drei weitere in der European League.

"Der Kern der Mannschaft war von Anfang an dabei, seit meiner ersten Sitzung als Trainer, und wir haben eine gute Kultur und ein gutes Umfeld in und um die Mannschaft aufgebaut. Es ist auch schön, neues Blut zu haben. Sebastian Karlsson bestreitet seine erste EM, Andreas Nilsson ist zurück und gibt uns eine weitere Dimension im Angriffsspiel, und mit Simon Möller haben wir einen vielversprechenden Torhüter geholt", sagt Glenn Solberg.

Möller, der beim IK Sävehof spielt, hat bisher noch kein Länderspiel bestritten, und dennoch den Vorzug vor den beiden Bundesligakeepern Mikael Appelgren (100 Länderspiele) und Peter Johannesson (28 Länderspiele) erhalten. Aus der Bundesliga sind neun Akteure dabei: Max Darj (Füchse Berlin), Oscar Bergendahl, Felix Claar, Albin Lagergren, Daniel Pettersson (alle SC Magdeburg), Eric Johansson, Karl Wallinius (beide THW Kiel), Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt) und Jonathan Edvardsson (TSV Hannover-Burgdorf).

"Ich persönlich, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch für die Spieler spreche, verspüre keinen größeren Druck, weil wir der amtierende Titelträger sind. Es ist vielmehr ein gutes Gefühl, zu wissen, dass wir das schwierigste Turnier gewonnen haben, das man als Männer-Nationalmannschaft gewinnen kann, und zu wissen, dass wir alle Spiele gewinnen können, wenn wir in Topform sind. Das können wir gut mit nach Deutschland nehmen", sagt Glenn Solberg.

Die Nationalmannschaft trifft sich am 2. Januar in Ängelholm und bereitet sich mit zwei Begegnungen gegen Japan in Jönköping (5. Januar und 7. Januar) auf die Europameisterschaft vor, bevor es am 11. Januar zur Abreise nach Mannheim und zur EM-Premiere gegen Bosnien und Herzegowina kommt.

Kader Schweden

Torhüter:

Tobias Thulin (GOG)

Andreas Palicka (Paris Saint Germain)

Simon Möller (IK Sävehof)



Rechtsaußen:

Daniel Pettersson (SC Magdeburg)

Sebastian Karlsson (Montpellier HB)



Rückraum rechts:

Albin Lagergren (SC Magdeburg)

Lukas Sandell (Telekom Veszprem)



Rückraum Mitte:

Felix Claar (SC Magdeburg)

Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt)

Jonathan Edvardsson (TSV Hannover-Burgdorf)



Rückraum links:

Jonathan Carlsbogard (FC Barcelona)

Eric Johansson (THW Kiel)

Karl Wallinius (THW Kiel)



Linksaußen:

Hampus Wanne (FC Barcelona)

Lucas Pellas (Montpellier HB)



Kreis:

Max Darj (Füchse Berlin)

Oscar Bergendahl (SC Magdeburg)

Andreas Nilsson (Telekom Veszprem)