Neun VAR-Checks: Postecoglou bedauert "Forensik" und befürchtet Schlimmeres

Am Montagabend hat Ange Postecoglou seine erste Premier-League-Niederlage kassiert - und was für eine. Nach dem spektakulären 1:4 gegen Chelsea haderte der Australier mit dem VAR und befürchtete für die Zukunft sogar noch Schlimmeres.

Es war das Paradebeispiel für einen gebrauchten Abend. Ange Postecoglou musste bei der 1:4-Heimniederlage im Derby gegen Chelsea mit ansehen, wie zwei seiner Spieler vom Platz flogen und wie mit James Maddison und Ex-Wolfsburger Micky van de Ven zwei weitere noch vor der Pause verletzungsbedingt hatten ausgewechselt werden müssen.

Dejan Kulusevski hatte die Spurs bereits nach sechs Minuten vermeintlich auf die Siegerstraße geführt. Doch es sollte ein Abend folgen mit insgesamt neun (!) VAR-Checks, die mitunter Rote Karten, Tore und Elfmeter prüften. Englands Top-Schiedsrichter Michael Oliver hatte alle Hände voll zu tun und war wahrlich nicht zu beneiden. Das unterstrich auch Postecoglou.

Wenn wir uns jede Woche über die Entscheidungen beschweren, wird das passieren. Ange Postecoglou

"Die Utopie, dass es im Spiel keine falschen Entscheidungen gibt, wird nie eintreten", stellte der Australier bei "BBC Sport" klar. Den Unparteiischen sei dabei nicht die volle Schuld zuzuschieben. "Einiges ist selbstverschuldet. Denn wenn wir uns jede Woche über die Entscheidungen beschweren, wird das passieren. Jede Entscheidung wird forensisch untersucht werden. Ich denke, das ist der Weg, den der Fußball gerade einschlägt, und das gefällt mir nicht. Wenn man sich anschaut, wie wir heute herumgestanden haben, dann mögen die Leute das vielleicht, aber ich würde uns lieber Fußball spielen sehen."

Als Knackpunkt der Partie sah nicht nur Postecoglou die Rote Karte für den argentinischen Weltmeister Cristian Romero nach einer guten halben Stunde. "Man muss die Entscheidung des Schiedsrichters akzeptieren, so bin ich aufgewachsen", fügte der Spurs-Coach an. Dieser hatte sein Team trotz doppelter Unterzahl nach dem Platzverweis von Destiny Udogie in der 55. Minute mutig ausgerichtet.

Dunkles Bild im Schluss-Plädoyer

In den sozialen Medien machte ein Standbild die Runde: Beim Stand von 1:1 in der 68. Minute verteidigten die Spurs mit sieben der noch acht verbleibenden Feldspieler in einer Reihe auf Höhe der Mittellinie. Mauricio Pochettino hatte bei seiner Rückkehr aber den entscheidenden Spieler in seinen Reihen, Torjäger Nicolas Jackson zog den Spurs mit einem Hattrick in der Schlussviertelstunde den Stecker.

"Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, aber ich bin sehr stolz auf die Spieler, sie haben alles gegeben, und das ist das Positive, das wir mitnehmen werden", sagte Postecoglou: "Wir waren einige Male dem Ausgleich sehr nahe, und das zeigt ihren Kampfgeist."

In Bezug auf die Schiedsrichter zeichnete er in seinem Schluss-Plädoyer ein dunkles Bild. "Dieses ständige Untergraben der Autorität des Schiedsrichters ist der Punkt, an dem das Spiel enden wird - sie werden gar keine Autorität mehr haben. Wir werden unter der Kontrolle von jemandem stehen, der ein paar Kilometer entfernt einen Fernsehbildschirm hat", prophezeit der 58-Jährige.