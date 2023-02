Neun Unentschieden: VfV Hildesheim will nicht mehr Remis-König sein

Der VfV 06 Hildesheim steckt gegenwärtig tief im Abstiegskampf. Trainer Markus Unger fordert von seinem Team jetzt mehr Siege und speist seinen Optimismus auch aus den ersten Spielen von Winterneuzugang Erhan Yilmaz.

Ein Punkt aus zwei Spielen, so lautet die Bilanz des VfV 06 Hildesheim im Fußballjahr 2023. Allerdings hießen die Gegner auch Flensburg und Lübeck. In der Tabelle schweben die Niedersachsen weiterhin in Abstiegsgefahr. Zwar rangieren sie aktuell auf Platz 15, aber selbst dieser auf den ersten Blick sicher ansehnliche Tabellenrang könnte am Ende den Gang in die Oberliga bedeuten.

Das hat mit der 3. Liga zu tun. Sollten die dort gefährdeten VfB Oldenburg und der SV Meppen in die Regionalliga Nord absteigen, müssen neben den letzten drei Teams der Regionalliga Nord weitere in die Oberliga absteigen. "Damit beschäftigen wir uns derzeit nicht", betont Trainer Markus Unger (41). "Wir haben es selbst in der Hand, und wir wollen uns jetzt schnell in Sicherheit bringen."

Die ersten beiden Auftritte 2023 unterstützen den Ungerschen Optimismus. Auch, weil Winterneuzugang Erhan Yilmaz (28) der Mannschaft im Mittelfeld zusätzliche Stabilität verleiht. Einzig der konditionelle Zustand des Ex-Drittligaspielers zeigt noch Luft nach oben. Für volle 90 Minuten reicht es momentan noch nicht. "Erhan braucht noch einige Wochen, bis er bei 100 Prozent ist. Er hilft uns aber enorm", erklärt Unger. Yilmaz ist schon jetzt ein Gewinn für die Hildesheimer, das zeigen die ersten beiden Spiele im neuen Jahr. Gegen ambitionierte Flensburger hielten die Gäste in der Vorwoche gut mit und waren teilweise die bessere Mannschaft. Am Ende reichte es zu einem 1:1-Unentschieden.

In Lübeck spielte der VfV ebenfalls lange Zeit auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter. "Nur in den ersten 30 Minuten waren wir zu passiv", bemängelt Unger. Die 1:2-Niederlage hatten sich die Hildesheimer selbst zuzuschreiben, weil sie es vor allem in der zweiten Hälfte verpassten, aus den vorhandenen Möglichkeiten Nutzen zu schlagen. Die Art und Weise, wie das Kellerkind an der Lohmühle auftrat, gibt aber Mut für die kommenden Wochen.

Und die haben es durchaus in sich. Zunächst kommt Kellerkonkurrent Havelse nach Hildesheim, dann muss das Unger-Team zweimal auf Reisen - zu Jeddeloh II und Rehden. "Wir müssen jetzt Siege einfahren", fordert der Coach. Aktuell sind seine Mannen die Remiskönige der Liga. Mit neun Unentschieden hat Hildesheim die meisten Punkteteilungen auf dem Konto. Und die helfen im Abstiegskampf nur bedingt.