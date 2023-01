Neun Tage nach Herzstillstand: Hamlin aus Krankenhaus entlassen

Frohe Kunde von den Buffalo Bills: Der vor neun Tagen auf dem Feld kollabierte Damar Hamlin hat das Krankenhaus endgültig verlassen.

Am vergangenen Wochenende kam es in der NFL zu zahlreichen Solidaritätsbekundungen für Damar Hamlin. picture alliance / newscom

Wie die Bills am Mittwoch mitteilten, wurde Hamlin "nach einer umfassenden medizinischen Bewertung" aus dem General Medical Center in Buffalo entlassen. Dorthin war er erst am Montag verlegt worden, nachdem er zuvor eine Woche im Krankenhaus der University of Cincinnati verbracht hatte.

Hamlin hatte beim Regular-Season-Spiel der Bills bei den Cincinnati Bengals im ersten Quarter nach einem Tackle einen Herzstillstand erlitten und musste noch auf dem Feld reanimiert werden. Die Partie war daraufhin abgebrochen worden. Nachdem er einige Tage in Lebensgefahr schwebte, hatte sich sein Zustand zuletzt rapide verbessert, was eine Verlegung nach Buffalo möglich machte. Dort seien nun "eine Reihe kardiologischer, neurologischer und vaskulärer Tests" vorgenommen worden, heißt es in der Bills-Mitteilung.

"In Abstimmung mit den Teamärzten sind wir guter Dinge, dass Damar sicher entlassen werden kann und seinen Genesungsprozess zu Hause und mit den Bills fortsetzen kann", wird Jamie Nadler, Intensivmediziner der Klinik, zitiert. Neun Tage nach seinem Zusammenbruch auf dem Feld darf Hamlin nun also wieder nach Hause.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass der Safety von seinem Kollaps keine neurologischen Schäden davongetragen hat. "Behaltet mich in euren Gebeten", hatte Hamlin am Dienstag noch bei Twitter geschrieben.