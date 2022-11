Neun Punkte Abzug für den VfR Aalen

Die Entscheidung steht: Wie erwartet bekommt Südwest-Regionalligist VfR Aalen nach seiner Insolvenz neun Zähler abgezogen. Damit stehen den Ostwürttembergern auch sportlich schwere Zeiten ins Haus.

Aufgrund des Ende Oktober beim Amtsgericht Aalen gestellten Insolvenzantrags werden dem VfR Aalen in der laufenden Spielzeit der Regionalliga Südwest neun Punkte abgezogen. Das bestätigten Verein und Liga am Freitagnachmittag in einer Pressemeldung.

Die Entscheidung der Regionalliga Südwest GbR basiert auf den Regularien der Liga und des DFB. "Diese Entscheidung ist endgültig. Somit gibt es nur noch ein Motto: Jetzt erst recht! Zusammenhalten und alles für unseren VfR geben", zeigen sich die Ostwürttemberger auf ihrer Internetseite kämpferisch.

In der Tabelle steht der VfR damit vor dem 16. Spieltag mit sechs Zählern am Ende der Konkurrenz. Am Sonntag steht derweil das ultimative Kellerduell an: Im Auswärtsspiel geht es gegen Rot-Weiß Koblenz, der ohne den Punktabzug der Aalener am Tabellenende stehen würden. "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir brauchen Punkte, egal wie", so VfR-Trainer Tobias Cramer in der Pressekonferenz vor der Partie. Der sportliche Absturz in die Oberliga Baden-Württemberg droht.

Der VfR Aalen ist zum zweiten Mal nach 2017 zahlungsunfähig. Altlasten, Corona, der Ukrainekrieg und die Energiekrise seien dafür verantwortlich, so der Verein. Hinzu kämen sinkende Zuschauerzahlen und weniger Sponsorengelder. Dennoch soll es sportlich auf hohem Niveau weitergehen beim VfR: "Wir wollen den Verein fortführen. Es geht gar nicht, dass wir den Profifußball aufgeben", gab jüngst Präsidiumsmitglied Michael Weißkopf zu Protokoll.