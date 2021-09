Neun Lauterer holen Derby-Punkt - FCM bleibt Erster - Vrenezi bringt Türkgücü drei Zähler

Der FCK holte im Prestigederby gegen Waldhof zu neunt einen Zähler. Magdeburg und Viktoria Berlin gingen in den Duellen der Top 4 als Sieger vom Platz. Die Münchner Löwen kamen in Überzahl am Sonntag nur zu einem Remis, auch in Braunschweig gab es ein Unentschieden. Am Montag duellierten sich Türkgücü und Duisburg, die Münchner hatten das bessere Ende für sich.

Nach zuvor zwei Niederlagen wollte Türkgücü München am Montag zum Abschluss des 8. Spieltags gegen Duisburg wieder punkten. Die Partie fand über weite Strecken auf Augenhöhe statt, im zweiten Durchgang wirkte der MSV sogar gefährlicher. Doch knapp zehn Minuten vor dem Ende reichte den Münchnern ein gelungener Angriff, den Vrenezi zum 1:0 vollendete (81.) - der Endstand.

Ohne Trainer Michael Köllner - Günter Brandl vertrat den Chefcoach an der Saale - musste 1860 München am Sonntag in Halle antreten. Der HFC verlor derweil nach dem Führungstor durch Neuzugang Löhmannsröben (13.) seinen Torjäger Boyd mit der Roten Karte (Handspiel auf der Torlinie, 29.). Mölders vergab beim folgenden Elfmeter gegen Müller. In Überzahl kam Sechzig nach der Pause nur noch zum Ausgleich durch Weins Fernschuss (65.).



Im zweiten Spiel am Sonntag fielen alle vier Tore nach der Pause - die Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück trennten sich 2:2. Der BTSV drehte nach Rückstand durch Klaas (60.) den Spieß durch Multhaup (67.) und Lauberbach (73.) zwischenzeitlich um, ehe Heider mit seinem fünften Saisontor noch den Punkt für Osnabrück erzwang (82.). Beide Klubs bleiben damit dem Verfolgerfeld erhalten.

Zweimal Rot, aber ein Zähler: FCK trotzt Waldhof

Hitziges Prestige-Derby ohne Sieger: Lautern gegen Waldhof. imago images/Eibner

Erwartet hitzig ging es am Samstag auf dem Betzenberg zu, die Emotionen kochten beim 0:0 zwischen dem FCK und Waldhof sogar über. "Es wird darauf ankommen, dass wir die Partie zu elft beenden", hatte Mannheims Coach Patrick Glöckner im Vorfeld erklärt, zumindest bei Kaiserslautern scheiterte dieses Vorhaben schon in den ersten 45 Minuten: Rot gegen Redondo sowie Senger. Doch auch mit zwei Mann mehr konnte Waldhof Lautern nicht knacken. Zwar verpasste der FCK den im Tabellenkeller so wichtigen Dreier, das 0:0 wurde am Ende aber wie ein Sieg gefeiert.



Magdeburg bleibt an der Spitze - Viktoria lässt nicht locker

Der 1. FC Magdeburg hat seine Tabellenführung mit einem 2:0-Sieg bei Verfolger Borussia Dortmund II untermauert. Hatte der BVB schon nach zwei Minuten noch Glück, dass Papadopoulos ein Eigentor gerade noch verhinderte, so bog der FCM nach der Pause durch einen Doppelschlag auf die Siegerstraße ein. Schulers fünftes Tor und Atiks Traumtreffer ebneten den Weg.

Im zweiten Spitzenspiel ging der Tabellenzweite FC Viktoria Berlin gegen den Vierten SV Wehen Wiesbaden als 3:1-Sieger vom Platz. Der SVWW geriet in beiden Durchgängen früh in Rückstand und ließ vor dem Tor vor allem in den ersten 45 Minuten die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Benyamina machte kurz vor dem Ende den Deckel drauf. Das beste Heimteam (Berlin, nun zwölf Punkte) gewann gegen das bis dahin beste Auswärtsteam.

Zwickau, Würzburg und Havelse warten weiter auf den ersten Sieg

Noch sieglos sind Zwickau, Würzburg und Havelse. Der FSV ging gegen Verl zwar in Führung, war kurz vor sowie nach der Pause mit insgesamt drei Gegentoren aber nicht auf der Höhe. Der SCV gewann 3:1. Die Kickers und Havelse teilten im Kellerduell torlos die Punkte. Keine Tore gab es auch in Köln, die Viktoria und Saarbrücken trennten sich 0:0. Köln bleibt wie Zwickau, Würzburg und Havelse auf einem Abstiegsplatz.



Vermeij entscheidet das Freitagsspiel

Den Auftakt am Freitag entschied der SC Freiburg II per 1:0 (0:0) beim SV Meppen für sich und feierte damit den zweiten Saisonsieg im neuen Umfeld. Der Ex-Duisburger Vermeij traf nach seiner Einwechslung spät zum einzigen Tor der Partie (86.) und machte damit den Elfmeter-Lapsus von Kehrer (15.) wett, der beim Schuss ausrutschte und die Latte traf. Meppen verlor das Spiel und Torwart Domaschke mit einer Sprunggelenksverletzung (77.).