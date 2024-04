Neun Kohlbacher-Treffer: Rhein-Neckar Löwen schlagen Göppingen

3:15Mit einem starken David Späth im Rücken legten die Rhein-Neckar Löwen zunächst vor, gerieten dann aber gegen Frisch Auf Göppingen in Rückstand. Auch dank der Treffer von Jannik Kohlbacher, der am Kreis von Juri Knorr immer wieder gut in Szene gesetzt wurde, führten die Hausherren zur Pause mit 15:11 und behaupteten den Vorsprung über einen welligen zweiten Abschnitt bis zum 33:29-Endstand.