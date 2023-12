Neun Bundesligaprofis starten mit Schweiz in EM-Vorbereitung

20 Spieler befinden sich im vorläufigen Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für die Handball-EM in Deutschland vom 10. bis 28. Januar. Dieser Kader wird vor Turnierbeginn noch auf 17 Mann reduziert werden.

Die Schweiz eröffnet gemeinsam mit Deutschland, Frankreich und Nordmazedonien vor Weltrekord-Kulisse (53.000 Zuschauer) in Düsseldorf die EHF EURO 2024. Für den SHV sei dies "eines der größten Highlights in der Geschichte des Schweizer Handballs."

Rund vier Wochen vor EM-Start hat Nationaltrainer Michael Suter nun sein vorläufiges Aufgebot bekannt gegeben. 20 Spieler werden sich am 27. und 28. Dezember im OYM in Cham ZG für zwei Trainingstage besammeln. Danach wird der Kader zuerst auf 18 Mann verkleinert - diese bestreiten für die Schweiz vom 4. bis 6. Januar den Yellow Cup in Winterthur mit Partien gegen Rumänien, Bosnien und Argentinien. Zur Handball-EM reist Nationaltrainer Suter dann mit 17 Spielern.

Im vorläufigen 20-köpfigen Schweizer EM-Kader befinden sich neun Akteure aus der deutschen Bundesliga sowie 11 Spieler aus der heimischen Quickline Handball League. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Nikola Portner (SC Magdeburg). Die weiteren Legionäre sind Lucas Meister (SC Magdeburg), Samuel Röthlisberger, Lukas Laube (beide TVB Stuttgart), Lenny Rubin (HSG Wetzlar), Manuel Zehnder (ThSV Eisenach), Samuel Zehnder (TBV Lemgo Lippe), Max Gerbl (TSV Hannover-Burgdorf) und Leonard Grazioli (TV Hüttenberg/HSG Wetzlar).

Andy Schmid (40), Topscorer der abgelaufenen Gruppenphase der EHF European League, führt die Fraktion der 11 aufgebotenen QHL-Spieler an. Mit Jonas Schelker und Gino Steenaerts befinden sich zwei weitere Akteure des HC Kriens-Luzern im vorläufigen EM-Kader. Ein Quartett stellen die Kadetten Schaffhausen mit Mehdi Ben Romdhane, Marvin Lier, Zoran Markovic und Luka Maros. Auch mit dabei sind Flügelspieler Cédrie Tynowski (Pfadi Winterthur) sowie Rückraumspieler Nicolas Raemy (Wacker Thun) und das Duo Felix Aellen und Michael Kusio vom BSV Bern.

Die Einsatzfähigkeiten von Cédrie Tynowski und Nicolas Raemy wird medizinisch noch final abgeklärt. Die Nominierungen von Felix Aellen und Michael Kusio (letztes A-Länderspiel im Jahr 2018) im rechten Rückraum sind auch eine Folge des Ausfalls vom Dimitrij Küttel, der Nationaltrainer Suter aufgrund eines Innenbandrisses im linken Knie absagen musste.

Das vorläufige Aufgebot der Schweiz für die Handball-EM

Torwart:

Leonard Grazioli (TV Hüttenberg/HSG Wetzlar/26 Länderspiele/1 Tor)

Nikola Portner (SC Magdeburg/123/25)



Linksaußen:

Marvin Lier (Kadetten Schaffhausen/99/244)

Samuel Zehnder (TBV Lemgo Lippe/41/77)



Rückraum Links:

Zoran Markovic (Kadetten Schaffhausen/31/43)

Luka Maros (Kadetten Schaffhausen/61/129)

Lenny Rubin (HSG Wetzlar/66/243)



Rückraum Mitte:

Felix Aellen (BSV Bern/3/6)

Mehdi Ben Romdhane (Kadetten Schaffhausen/21/22)

Jonas Schelker (HC Kriens-Luzern/34/32)

Andy Schmid (HC Kriens-Luzern/213/1060)

Manuel Zehnder (ThSV Eisenach/16/55)



Rückraum Rechts:

Michael Kusio (BSV Bern/6/0)

Nicolas Raemy (Wacker Thun/81/227)



Rechtsaußen:

Max Gerbl (TSV Hannover-Burgdorf/57/88)

Gino Steenaerts (HC Kriens-Luzern/0/0)

Cédrie Tynowski (Pfadi Winterthur/49/107)



Kreis:

Lukas Laube (TVB Stuttgart/18/39)

Lucas Meister (SC Magdeburg(76/191)

Samuel Röthlisberger (TVB Stuttgart/78/22)