Neumarkt trotzt in Ammerthal Rückstand und Unterzahl

Der ASV Neumarkt gewann am Mittwochabend bei der DJK Ammerthal mit 4:2, obwohl er knapp eine Stunde in Unterzahl agierte und früh zurücklag.

Der ASV Neumarkt zeigte nach den schwierigen Ostertagen eine wahnsinnige Energieleistung im Nachholspiel bei der DJK Ammerthal.

Zunächst deutete alles auf einen Sieg der Gastgeber hin, die nach einem Konter durch Bajrami bereits nach elf Minuten in Führung lagen und nach einer Notbremse von Neumarkts Schneider ab der 32. Minute einen Spieler mehr auf dem Feld hatten. Doch Ammerthal, das meist nur nach Freistößen gefährlich wurde, schaffte es nicht, bis zur Pause nachzulegen. Das sollte sich rächen, denn die Neumarkter kamen mit mächtig Elan aus der Kabine. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff kombinierte sich der ASV vom eigenen Strafraum in die Gefahrenzone, wo Mjaki zum Ausgleich abschloss. Wer in Über- und wer in Unterzahl agierte, sah man in dieser Phase nicht. Nur wenige Minuten nach dem 1:1 gingen die Gäste durch Haubner nach einer flachen Eckenvariante in Führung (56.). Müller legte in der 68. Minute das dritte Neumarkter Tor von der Strafraumkante nach. Ammerthal fand erst in der 80. Minute eine Antwort. Nach einer Ecke ging ein Heimakteur zu Boden. Ein Pfiff ertönte und Dotzler verkürzte auf 2:3. Mehr hatte die DJK aber nicht mehr zu bieten. In der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Hufnagel nach Foul an Schrödl noch auf der anderen Seite auf den Punkt. Marx verwandelte sicher zum 4:2-Endstand.

Für die Heimelf war es die zweite Niederlage am Stück. Neumarkt dagegen beendet nach zuletzt einem Remis und zwei Pleiten sein Tief und steht zudem durch den Auswärtserfolg in der nächsten Pokalrunde.