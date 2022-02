Neumann: "Man darf Selbstwert nicht mit Erfolg verknüpfen"

Fabian Neumann ist eSport-Mentalcoach beim Hamburger SV und bereitet FIFA-Profis auf ihre Aufgaben vor - er kümmert sich aber um mehr als nur die Wettkampffähigkeit.

Im November 2018 hatte der Hamburger SV verkündet, in den professionellen eSport einzusteigen - wenig später stand das erste FIFA-Team des Traditionsvereins. Die Norddeutschen nehmen an der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor teil und haben inzwischen diverse Profis wie Talente unter Vertrag. Fabian Neumann kümmert sich um die Psyche der meist sehr jungen Spieler, wir haben den eSport-Mentalcoach des HSV zum Interview gebeten.

kicker eSport: Wie bist du zum Job des eSport-Mentalcoachs gekommen?

Fabian Neumann: Mentalität hat mich schon immer interessiert und fasziniert. Ich habe sehr viel und sehr früh an mir und anderen beobachtet, was tatsächlich zu beeinflussen ist, indem man anders denkt und eine andere Einstellung an den Tag legt. Ich habe seit meiner Jugend immer weiter dazugelernt. Wie ich auch an schlechteren Tagen - und die hat jeder mal - an einen Punkt gelange, an dem ich das Spiel gewinnen kann.

Letztlich kommt es nur darauf an, dafür müssen Lösungen gefunden werden. Das hat mir schon sehr geholfen. Die Psyche und die Psychohygiene haben mich aber auch im Leben abseits des Sports interessiert. Wie geht es uns gut? Welche Denkmuster sind befreiend und lassen uns ausgeglichen durch den Tag gehen? Was brauchen wir, um ein glückliches Leben zu führen, wie wir es uns vorstellen?

Dieses Interesse war immer da, ist in den letzten fünf Jahren aber so weit gestiegen, dass ich mich für diesen doch sehr seltenen Job entschieden habe.

Und wie bist du in den Gaming-Bereich gelangt?

Der HSV hat einen Mentalcoach gesucht. Ich fand es beeindruckend, denn der eSport ist ein junger Sport. Der Verein hat sich in den letzten Jahren sehr professionell im eSport aufgestellt und in diesem Rahmen jeden Stein umgedreht. So sind wir ins Gespräch gekommen und haben einfach mal angefangen und geschaut, wie es in der ersten Saison läuft. Ich bin zur zweiten Hälfte der letzten Spielzeit eingestiegen, es hat sofort super harmoniert. Die Zusammenarbeit mit den Spielern funktioniert ausgezeichnet.

Es ist eine Besonderheit am eSport, dass die Spieler den Stress nicht automatisch durch körperliche Aktivität regulieren. Fabian Neumann, Mentalcoach der eSports-Abteilung des HSV

Mit welchen Problemen haben die eSportler und damit auch du am meisten zu kämpfen?

Einmal ist es, den permanenten Fokus zu halten, 20 Minuten lang wirklich da zu sein. Es ist eine Besonderheit am eSport, dass die Spieler den Stress nicht automatisch durch körperliche Aktivität regulieren. Die Jungs sitzen vor der Konsole, es ist nicht wie beim Fußball, dass du mal einen 30-Meter-Sprint anziehst und etwas abbaust.

Den Fokus brauchst du in jedem Sport. Aber im eSport sitzen die Jungs oft zu Hause, auch das ist besonders. Sonst hast du allein schon den Weg auf den Rasen oder die Rennstrecke, der dich - ohne dass du es beabsichtigst - vorbereitet. Im eSport ist das Umfeld oft dasselbe, in dem die Spieler auch schlafen oder essen. Da muss erst mal der Switch hin zum FIFA-Profi gefunden werden.

Wie bewertest du den physischen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit?

Die Physis ist ein wichtiger Aspekt. Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Wenn ich körperlich fit bin, bin ich auch frischer im Kopf und fühle mich besser. Die Menschen müssen nicht perfekt austrainiert sein. Es geht um die Ausgeglichenheit und darum, dass die Energien so durch den Körper fließen können, dass eine optimale Anspannung möglich ist.

Beim Darts haben wir ja zum Beispiel den Fall, dass Menschen werfen, die nicht die allerbesten Athleten sind. Und das funktioniert. Weil auch Darts-Profis sicherlich gewisse physische Routinen haben, um sich frisch zu halten. Gerade an Spieltagen ergibt es Sinn, mal in die Bewegung zu gehen.

Das müssen keine zwei Stunden im Fitnessstudio oder ein Marathon sein. Mich beeindruckt allerdings sehr, dass die Jungs im eSports-Team des HSV alle sehr fit sind und neben dem Gaming auch andere Sportarten wie beispielsweise Fußball oder Fitness betreiben.

Wie viel FIFA Know-How hast du und wie viel braucht es in deinem Job?

Ich würde sagen, dass ein gewisses FIFA-Verständnis schon wichtig, aber nicht entscheidend für meine Arbeit ist. Ich spiele es selbst seit meiner Jugend sehr gerne, aber eher zum Spaß. Ich liebe diesen Wettkampf mit Freunden, für die große Karriere am Controller würden meine Fähigkeiten aber vermutlich nicht ausreichen.

Aber das Grundverständnis kann schon wichtig sein, sonst verstehst du den Drive, den Sportler haben, dann wahrscheinlich nicht so gut. Aber es wäre jetzt nicht unbedingt schlimm gewesen, hätte ich vor meiner Zeit beim HSV noch nie FIFA gespielt. Bevor ich beim HSV angefangen hatte, habe ich mich noch mal komplett in die Lage der Spieler versetzt. Was passiert da eigentlich von A bis Z? Und das kann ich auch tun, wenn ich selbst noch nie gespielt habe.

Wenn ich beispielsweise noch nie Biathlon betrieben habe, kann es trotzdem Sinn ergeben, mit einem Biathleten zusammenzuarbeiten. Gerade weil ich einen ganz anderen Blickwinkel auf diesen Sport habe als Menschen, die sich sieben Tage in der Woche damit beschäftigen. Es ist oft erfrischend, eine andere Perspektive anzunehmen. Dennoch hilft es sicherlich, wenn man ein gewisses Grundverständnis für das Spiel mitbringt.

Im eSport durchleben die meisten Spieler zwischen 14 und 22 schon die Hochphase ihrer Karriere. Erkennst du aufgrund des immensen Drucks auf Profis, die sich noch so früh in ihrer psychischen Entwicklung befinden, Problemfelder?

Grundsätzlich ist der Druck größer, wenn die eSportler bei einem bekannten Klub spielen, als wenn sie es nur für sich tun und trotzdem Profis sind. Groß ist der Druck auch, wenn vielleicht 5.000 Menschen oder mehr zuschauen. Ein 15-Jähriger kann dabei schon mal in einen Tunnel geraten, in dem er denkt, er müsse große Erfolge feiern, um akzeptiert zu werden und die Anerkennung des Publikums zu bekommen.

Geschieht das Gegenteil und er erntet Kritik, kann das mit 15, aber auch im höheren Alter schwer werden. Auch Ü30-Spieler können psychische Probleme haben. Zu realisieren, dass das nichts mit einem selbst als Person zu tun hat, ist in dem Alter ganz alleine kaum möglich und daher schwieriger. Ausbleibender Erfolg kann sich dann schon stark auf den Selbstwert auswirken. Dabei ist es wichtig, den Selbstwert nicht mit dem Erfolg zu verknüpfen, was aber leider oft im Sport passiert.

Mein ganzheitlicher Ansatz sieht vor, dass alles im Coaching besprochen werden darf und soll. Weil alles das Gesamtsystem blockieren kann. Fabian Neumann, Mentalcoach der eSport-Abteilung des HSV

eSportler sind in der Regel auch Content Creator und streamen regelmäßig vor vielen Zuschauern. Wie betrachtest du dieses Zusammenspiel?

Auch hier geht es um die Bewertung: Wie sehr mache ich mich davon abhängig, was andere über mich denken? Bei uns ist das kein Hauptthema im Coaching. Es kann aber sein, dass sich jemand in diesem Bereich Unterstützung wünscht oder ich merke, dass jemand mit dem Content-Teil nicht glücklich ist.

Und dann wird das natürlich besprochen, das ist ganz wichtig. Denn die Gesundheit steht an oberster Stelle. Wenn wir jetzt noch ans Spiel denken, hängt alles miteinander zusammen. Wenn ich im Content-Bereich nicht glücklich bin, kann ich auch nicht optimal performen. Dasselbe gilt für Beziehungsprobleme oder anderes Leiden. Mein ganzheitlicher Ansatz sieht vor, dass alles im Coaching besprochen werden darf und soll. Weil alles das Gesamtsystem blockieren kann.

In welchem mentalen Zustand, in welchen Denkmustern hättest du deine Spieler gerne fünf Minuten vor einem wichtigen Spiel?

Eigentlich möchte ich nur, dass sie Bock haben aufs Spiel. Dass sie sich vertrauen und Spaß haben am Spiel. Darüber nachzudenken, ob man das überhaupt schaffen kann, bringt gar nichts. Es lenkt ab und kann immens hemmen. Wenn Vertrauen und Spaß vorhanden sind, ist die Möglichkeit gegeben, in einen Flow zu kommen.

Kannst du zum Abschluss beschreiben, wie dein Arbeitsalltag abläuft?

Wir haben teilweise Seminare und Workshops, in denen gewisse Themen angegangen werden. Natürlich vor der Saison, aber auch während der Saison. Dazu virtuelle Gespräche, die etwas kürzer sind und Inhalte noch mal in Erinnerung rufen oder die Sinne schärfen. Und dann gibt es den Einzelpart, für den die Spieler in der Regel auf mich zukommen.

Sie kontaktieren mich und wir vereinbaren einen Termin. Dafür treffen wir uns entweder im Stadion, sie kommen zu mir in meine Praxis oder wir telefonieren. Es ist kein vorgefertigtes Programm, die Termine erfolgen in Absprache mit dem Management und dem Trainer. Zusammen erörtern wir den Bedarf, ich gebe Anregungen, was ich momentan für wichtig halte.

Dann kommt es zum Austausch oder zu einem Workshop. Im Anschluss geben wir uns gegenseitig eine Einschätzung, was die Mannschaft noch braucht und wo wir weiterhin ansetzen wollen - oder ob wir es erst mal sacken lassen. Während der Saison habe ich wöchentlich Kontakt zu den Spielern, wir pflegen eine dauerhafte Verbindung zueinander.

