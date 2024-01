Neujahrsspringen: Wellinger auf dem Podest und weiter Erster in der Tourneewertung

Andreas Wellinger hat nach seinem Sieg in Oberstdorf nun mit einem Podestplatz beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen seine Tournee-Ambitionen untermauert. In der Gesamtwertung liegt der DSV-Adler nach nun zwei Stationen weiter vorne, der Vorsprung auf den zweimaligen Tourneesieger Ryoyu Kobayashi ist knapp.

Starke Vorstellung auch in Garmisch-Partenkirchen: DSV-Adler Andreas Wellinger. IMAGO/Sven Simon