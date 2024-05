Neuhaus vor dem Ende in Gladbach

Gladbachs Florian Neuhaus (Vertrag bis 2027) kann, wieder einmal, nicht mit der Saison zufrieden sein. Sehr häufig war auch er nicht erste Wahl im Fohlen-Mittelfeld, dazu zeigte der Elfer-Knatsch in Bremen, wie problematisch das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer ist. Eine weitere Zusammenarbeit würde wenig Sinn ergeben, zumal Neuhaus sportlich auch ganz andere Ansprüche an sich selbst stellt. Und neue Konkurrenz für den 27-Jährigen gibt es in der Zentrale auch. Bei Kiels Philipp Sander (26) wird es nicht bleiben.