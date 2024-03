Neuhaus: "Schlechter als die erste Halbzeit ging fast nicht"

Dank einer gehörigen Leistungssteigerung hat Gladbach einen Punkt aus Mainz mitgenommen. Maßgeblich beteiligt war auch Florian Neuhaus, für den es seit einigen Wochen wieder besser läuft.

Zur Pause lag Gladbach in Mainz mit 0:1 zurück und konnte sich bei Keeper Moritz Nicolas bedanken, dass es nicht mehr Gegentore gab. "So eine erste Halbzeit dürfen wir hier natürlich nicht spielen", machte der Torwart nach der Partie bei Sky klar. Und Florian Neuhaus stimmte ein: "Schlechter als die erste Halbzeit ging es auch fast nicht mehr. Wir waren überhaupt nicht zufrieden. Wir wussten, was uns hier erwartet, können froh sein, nur mit 0:1 in die Kabine gegangen zu sein."

Aber die Fohlen zogen die richtigen Schlüsse, kamen mit einer Dreierkette sowie Luca Netz für Stefan Lainer aus der Kabine. "Wir haben das in der Halbzeit klar angesprochen, haben ein, zwei Dinge verändert und umgestellt. Das hat uns gutgetan. Wir haben eine deutlich bessere zweite Hälfte gespielt", merkte Neuhaus an und hatte damit absolut Recht.

Die Gäste kamen somit zum völlig verdienten Ausgleich durch Nathan Ngoumou. "Mainz hat es in der ersten Hälfte gut gemacht. Aber wir haben eine ordentliche Reaktion gezeigt und deshalb sind wir nicht ganz unzufrieden mit dem Punkt", sagte Neuhaus, der den Ausgleich vorbereitete.

Neuhaus wieder wichtig - Klares Ziel nächstes Wochenende

Für den Mittelfeldmann war es der erste Scorerpunkt seit Anfang Oktober. In den letzten Wochen kommt Neuhaus wieder mehr zum Einsatz, stand nun fünfmal in Folge in der Startelf. "In der Zeit, in der ich nicht so viel gespielt habe, bin ich immer bei mir geblieben, habe versucht, mich im Training anzubieten. Es ist schön, dass ich aktuell so viele Minuten bekomme und ich versuche, das mit Leistung zurückzuzahlen. Heute ist es aus persönlicher Sicht schön, dass es mit einem Assist geklappt hat", freute sich der zehnmalige Nationalspieler.

Auf Neuhaus & Co. kommen nun wichtige Spiele zu. Zunächst steht am Samstag das Derby gegen Köln an, dann geht es am Dienstag darauf im Pokal-Viertelfinale in Saarbrücken zur Sache. "Wir freuen uns sehr. Das Heimspiel gegen Köln wollen wir für die Fans, die Stadt und auch die ganze Mannschaft sowie den Verein gewinnen. Wir wissen, was auf dem Spiel steht", macht der Mittelfeldmann deutlich.