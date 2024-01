Neuhaus-Berater Nerlinger stellt klar: "Florian wird den Verein nicht verlassen"

Seit 2017 spielt Florian Neuhaus für Borussia Mönchengladbach. Zuletzt tauchten Wechselgerüchte auf, doch diese sind nun beendet.

Erst im Sommer hat Florian Neuhaus seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach bis zum 30. Juni 2027 verlängert, doch in diesem Wintertransferfenster tauchten Gerüchte über einen Abschied des Mittelfeldspielers von den Fohlen auf. Diese hat Christian Nerlinger, früherer Bayern-Profi und -Manager nun mit einem Schlag ad acta gelegt.

"Für Florian steht fest, dass er den Verein nicht verlassen wird", sagte der Berater von Neuhaus am Dienstag bei "Sky" und verwies eben nochmals auf das Sommerbekenntnis. Dieses habe der 26-Jährige "mit Nachdruck bestätigt".

"Einige Anfragen"

Nicht verschweigen wollte Nerlinger allerdings, dass die Gerüchte schon eine gewisse Berechtigung hatten, denn: Im Januar habe es "einige Anfragen" für Neuhaus gegeben, aber: "Wir haben mit Borussia Mönchengladbach jederzeit offen und fair gesprochen." Soll heißen, dass ein Neuhaus-Wechsel innerhalb der Bundesliga - Stuttgart soll angeblich Interesse bekundet haben, was VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth rasch dementierte - kommt genauso wenig in Frage wie ein Transfer ins europäische Ausland.

Neuhaus ist eines der Gesichter bei der Borussia, schließlich läuft der zweimalige Nationalspieler seit August 2017 für die Gladbacher auf und hat in 191 Pflichtspielen für die Borussen 25 Tore erzielt. Der Mittelfeldspieler ist nach dem Abgang einiger Leistungsträger im vergangenen Sommer in der Hierarchie deutlich nach oben gespült worden und zusammen mit Julian Weigl Stellvertreter von Kapitän Jonas Omlin.

Podcast Drei Niederlagen, nur ein Transfer: Wie will RB Leipzig angreifen? Drei Spiele, drei Niederlagen für RB Leipzig. Das Saisonziel Champions League ist in Gefahr. Wie ist die Stimmung? Das fragen wir kicker-Reporter Oliver Hartmann. alle Folgen

Monstergrätsche als Zeichen

In dieser Spielzeit kommt Neuhaus auf bisher 16 Bundesliga-Spiele, allerdings sind dabei sieben Einsätze als Einwechselspieler verbucht. Für einen Profi, der sich mal Hoffnungen auf einen Platz im EM-Kader machen durfte, dürfte dies ein wenig unter den Ansprüchen liegen. Ein Grund für einen Wechsel stellt die Rolle als häufiger Bankspieler allerdings nicht aus - seine Monstergrätsche beim 0:0 in Leverkusen darf man als Aufbauhilfe in eigener Sache bewerten.