Neugebauer meldet sich zurück: Zweiter nach dem Stabhochsprung

Nach dem Traumstart und der Halbzeitführung fällt Leo Neugebauer an Tag zwei zurück, kämpft aber weiter um eine WM-Medaille mit. Besonders stark ist ein Kanadier.

Leo Neugebauer hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest weiter Chancen auf eine Medaille im Zehnkampf. Nachdem der 23-Jährige am Samstag in Budapest nach Hürden-Sprint und Diskuswurf auf Rang vier zurückgefallen war, meldete er sich mit 5,10 Metern im Stabhochsprung gestärkt zurück. Damit verbesserte er sich vor dem Speerwerfen und den abschließenden 1500 Metern am Abend auf Rang zwei mit 7282 Punkten.

Der kanadische Vizeweltmeister Pierce Lepage baute seine Führung mit übersprungenen 5,20 Metern auf 7477 Punkte aus. Dritter ist sein Landsmann Damian Warner, der Olympiasieger hat nun 7260 Punkte und damit 22 Zähler weniger als Neugebauer. Vierter ist Lindon Victor aus Grenada mit 7214 Punkten.

Der deutsche Rekordhalter Neugebauer kam über 110 Meter Hürden in 14,75 Sekunden und damit klar über seiner Bestzeit ins Ziel. Sein Diskus landete bei 47,63 Metern und weit hinter der Bestweite von 55,06 Metern. Im Stabhochsprung übersprang er 5,10 Meter. Höher als 5,21 Meter sprang er noch nie.

Busemann: "Jetzt wirkt er wie gelähmt"

"Er ist wie ausgewechselt. Gestern hat er so eine Leichtigkeit dabei gehabt und wurde von Disziplin zu Disziplin mit super Leistungen belohnt. Jetzt wirkt er wie gelähmt", sagte ARD-Experte und Olympia-Silbermedaillengewinner Frank Busemann vor dem guten Auftritt beim Stabhochsprung.

Manuel Eitel liegt bei seinem WM-Debüt nach acht Disziplinen mit 6731 Punkten auf dem zehnten Platz. Ex-Weltmeister und Europameister Niklas Kaul war am Freitag wegen Fußproblemen vorzeitig aus dem Wettkampf ausgestiegen. Das Risiko sei im Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris "nicht tragbar" gewesen, sagte der 25-Jährige.