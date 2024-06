Neugebauer im Zehnkampf klar auf Kurs zum deutschen Rekord

Leo Neugebauer zählt zu den großen Olympia-Hoffnungen in der deutschen Leichtathletik. Auf die EM verzichtet er und startet stattdessen bei den US-College-Meisterschaften. Dort lockt Großes.

Olympia-Hoffnung Leo Neugebauer hat nach dem besten Zehnkampfstart seiner Karriere Kurs auf den deutschen Rekord genommen. Der 23-Jährige führt das Feld bei den US-College-Meisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon mit 4685 Punkten an. Der für den VfB Stuttgart startende Leichtathlet sammelte in der deutschen Nacht zum Donnerstag gleich 94 Punkte mehr als bei seinem deutschen Rekord vor einem Jahr. Damals verbessere Neugebauer die 39 Jahre alte Bestmarke von Jürgen Hingsen um vier Zähler (8836 Punkte).

Neugebauer fühlt sich "großartig"

"Ich fühle mich großartig", sagte Neugebauer. "Ich kann mich nicht beklagen, schließlich habe ich den besten ersten Tag meiner Karriere hingelegt. Die 400 Meter wäre ich gern etwas schneller gelaufen, aber die Beine haben es nicht zugelassen."

Zwei Wochen vor seinem Geburtstag in Bestform

Mit 17,46 Meter im Kugelstoßen stellte er im WM-Stadion von 2022 einen neuen College-Rekord auf, auch mit 7,86 Metern im Weitsprung und 2,07 Metern im Hochsprung belegte er Rang eins. Die 100 Meter rannte er zwei Wochen vor seinem 24. Geburtstag zudem in 10,64 Sekunden, die 400 Meter in 48,03 Sekunden.

Neugebauer, der in Austin an der University of Texas studiert und trainiert, verzichtet für die US-College-Meisterschaften auf die EM in Rom.